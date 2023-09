Neprijetnosti na križarki: Starejši so jo vabili v kabino, spala je v prostoru brez oken

Ste kdaj želeli delati na križarki? Takšno delo deluje zelo mamljivo, saj lahko potuješ po vsem svetu, vidiš mondene destinacije ... A sodeč po študentki iz Niša, s katero so se pogovarjali pri srbskem portalu Mondo, ima takšno delo lahko tudi temnejše plati.

Kot je razkrila omenjena študentka, lahko z zaslužkom od dela na takšni ladji v enem ali dveh letih kupiš stanovanje. A čeprav je zaslužek zelo dober, je glede tega dela izpostavila več negativnih stvari. Ko je začela delati, je hitro ugotovila, da bo morala na križarki opravljati več nalog. Delala je v wellness centru kot fizioterapevtka in maserka, poleg tega pa je mogla tudi nositi brisače na pranje in likanje.

Vabili so jo v kabino

Zelo kritična je do odnosa moških na ladji. »Moški, ki so prišli z ženskami ali so bili v letih, so brez sramu pristopili k nam, misleči, da imajo do tega pravico,« je dejala in dodala, da so jo nekateri starejši ljudje vabili tudi v kabino. Kritizirala je odnos ljudi do natakarjev in natakaric, do katerih se po njeno obnašajo, kot da se ukvarjajo s prostitucijo.

Po končanem delu nastane kaos, pravi. »Mnogi čutijo, da je edina zabava to, s kom bodo naslednji večer, ker iz ladje ni izhoda,« je dejala za Mondo. Zdi se, da seksa na križarkah ne manjka.

S prijateljicami so imele tudi težavo glede zapuščanja delovnega mesta. Pravi, da so številne »dobile odpoved, ker so zapustile delovno mesto, da gredo na stranišče, ki je oddaljeno pet minut«. Izpostavila je tudi spanje v sobi brez oken, kar je za določene posameznike prav tako problematično.

To je seveda samo mnenje ene izmed žensk, ki so delale na ladji. Zagotovo je nekaterim takšno delo tudi všeč in se jim pri njem ne zdi vse tako črno.