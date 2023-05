Nepričakovano visoke temperature oceanov vznemirile znanstvenike: »To je strašljivo«

Znanstveniki, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, so bili v zadnjih tednih zaskrbljeni zaradi dejstva, da se temperature morske gladine že več kot mesec na rekordno visokih ravneh, kar bi v najslabšem primeru lahko pomenilo, da vstopamo na neznano ozemlje in da so pred nami »nevarne spremembe«.

Vztrajne rekordne temperature

Od sredine marca podatki ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA) o povprečnih temperaturah površine oceanov kažejo dramatične spremembe. Hkrati so bile letos zabeležene rekordno nizke ravni ledu, tako na Arktiki kot na Antarktiki.

Kot kaže graf na spletnem mestu Climate Reanalyzer (zgoraj), ki ga vodi Inštitut za podnebne spremembe Univerze Maine, je povprečna svetovna temperatura oceana (črna črta na vrhu) dosegla vrh pri 21,04 stopinj Celzija 23. aprila in je ostala na rekordno visokih ravneh vse od takrat.

FOTO: Zaslonski posnetek

Hude posledice segrevanja oceanov

Posledice takšnih rekordov so, da se po svetu pojavlja veliko število oceanskih vročinskih valov, ki lahko povzročijo množično izumrtje morskih organizmov, povzročijo ekstremnejše vremenske razmere, pospešijo taljenje ledu in dvignejo morsko gladino.

Poleg tega so toplejši oceani tudi manj učinkoviti pri absorpciji toplogrednih plinov, ki segrevajo planet.

To je šele začetek

Za ljudi, ki se ukvarjajo s podnebnimi znanostmi, je ta razvoj zaskrbljujoč, a žal ne nepričakovan.

»Medtem ko lahko vidimo, da modeli delujejo, je seveda strašljivo videti podnebne spremembe, ki se dogajajo v resničnem življenju,« je komentiral biogeokemik na Oceanografski ustanovi Woods Hole dr. Jens Terhaar. »Zdaj smo v tem in to je šele začetek,« je dodal.

Kakšno je stanje z Jadranom in Sredozemljem?

Severna polobla se segreva hitreje kot južna, med drugim zato, ker ima več kopnega, Sredozemlje pa je žarišče podnebnih sprememb.

Hrvaška klimatologinja Jadranka Šepić pravi, da tako Jadran kot Sredozemlje neizogibno čutita vpliv globalnega segrevanja oceanov in ozračja. »Program Copernicus je nedavno objavil fotografijo, ki prikazuje anomalijo temperature morske površine 10. aprila 2023. V zahodnem Sredozemlju in severnem Jadranu je bilo morje do tri stopinje toplejše od običajnih za ta letni čas. Temperature nižje od srednjih so bili zabeleženi le v najbolj vzhodnem delu Sredozemlja, torej v Levantinskem morju,« poudarja Šepićeva za Index.

FOTO: Zaslonski posnetek

Kako se spremembe v zadnjih letih odražajo v jadranskem morju?

Šepićeva pravi, da globalni dvig temperature med drugim vpliva na globalni dvig morske gladine. »Dva najpomembnejša vzroka za dvig morske gladine sta širjenje morja zaradi segrevanja - toplejša voda ima večji volumen kot hladnejša - in dodajanje vode v morje zaradi taljenja kopenskega ledu. Zaradi globalnega povečanja temperatur naj bi se srednja gladina morja do leta 2100 dvignila za kakšnih 50-100 cm. Posledično pričakujemo ekstremne poplave morja, kakršnim smo bili v našem delu Jadrana priča na primer v letih 2018, 2019, in 2022, bodo vedno pogostejši.«

»Z nadaljnjim pospeševanjem dvigovanja morske gladine je mogoče pričakovati, da bo poplavljanje obalnih mest ob epizodah juga postalo še intenzivnejše,« pravi Šepić.

Po ocenah strokovnjakov bi Hrvaška izgubila več kot 100 milijonov kvadratnih metrov obale, če bi se morje dvignilo za 50 cm. Najbolj ogrožena bodo urbana območja z nizko obalo, na primer kraji na otokih: Cres, Mali in Veli Lošinj, Krk, Rab, Krapanj in Vela Luka. Na obali bodo to Nin, Trogir, Ston, pa tudi Pulj, Split in Zadar.

Pred našimi očmi se dogajajo velike spremembe

Mark Maslin, profesor ved o zemeljskem sistemu na University College London, je dejal, da podnebna kriza pridobiva zagon pred našimi očmi. »Klimatologe je šokiralo ekstremno vreme leta 2021,« je povedal za Guardian.

»Mnogi so upali, da gre le za ekstremno leto. Vendar se je nadaljevalo še v letu 2022 in se zdaj dogaja v letu 2023. Zdi se, da smo se premaknili v toplejši podnebni sistem s pogostimi ekstremnimi vremenskimi pojavi in ​​rekordnimi temperaturami, ki so nova normalnost. Težko je razumeti, kako ali lahko kdo zanika, da se podnebne spremembe dogajajo in da imajo uničujoče posledice po vsem svetu,« je dejal.