Nepremičninski kaos zaradi Thompsonovega koncerta: cene bivanja in parkiranja v nebo

Le dva dneva pred največjim koncertom v zgodovini Hrvaške, na katerem bo v Zagrebu nastopil hrvaški domoljubni pevec Marko Perković Thompson, se v prestolnici Hrvaške odvija prava mala nepremičninska norija. Organizatorji pričakujejo kar pol milijona obiskovalcev, kar je že samo po sebi izziv za logistiko, varnost in – kot kaže – tudi za denarnice obiskovalcev.

Medtem ko se mnogi veselijo glasbenega spektakla in domoljubnega naboja, ki ga koncert Thompsona običajno prinaša, pa ne gre zanemariti, da je dogodek postal tudi sinonim za oderuške cene in pretiran tržni oportunizem.

Nepremičninski oglasniki in Facebook skupine, kot je Stanovi Zagreb – Najam, so dobesedno eksplodirali. Cene za nočitve so se v zgolj nekaj dneh povzpele tudi do nezaslišanih višav, obenem pa so se pojavili tudi nekateri oglasi, ki s svojo domiselnostjo in humorjem razbijajo monotonijo pohlepa.

Med najbolj izpostavljenimi oglasi je najem sobe v predmestju Sesvete za neverjetnih 200 evrov na noč, pa tudi ponudba garaže v Zaprešiću – z opombo, da moraš prinesti lasten jogi. Nekateri oddajajo tudi zemljo pred hišo za postavitev šotora, medtem, ko WC lahko uporabljaš le do 21. ure, piše v bizarnih oglasih.

Nekdo iz zagrebške Facebook skupine je šel še korak dlje in objavil oglas z naslednjim besedilom: »Pozdrav. Oddajam eno (1) mesto poleg sebe v postelji na dan Thompsonovega koncerta. Pogoj: da se oprhate«.

Objava je požela val komentarjev, od navdušenja do šale: »Tudi jaz oddajam sobo poleg svoje... Pogoj: skupaj gledava film.«

Vikend najemi do 2000 evrov, parkirišča po 50 evrov na dan

Poleg šaljivih objav so se pojavili tudi resni, a dragi oglasi. Tako je v eni izmed objav ponujeno stanovanje v soseski Lanište za 2000 evrov za dve noči (4.–6. julij), s tremi spalnimi mesti in enim garažnim prostorom. Komentarji uporabnikov so bili ostri:»Sramota, predrago.«, Vstopnica 30 evrov, namestitev 2000?!«, »In potem se kdo čudi, zakaj ljudje prodajajo vstopnice.«

Parkirna mesta so prav tako predmet špekulacij: »10 mest za 45 evrov na dan.«, »Zasebno dvorišče za 20 avtomobilov v Donjih Sveticah za 50 evrov na dan, ograjeno in pod video nadzorom.«

Policija: Najzahtevnejši dogodek v zgodovini

Zaradi množične udeležbe so oblasti uvedle stroge varnostne ukrepe. Na koncertu bo: 6523 policistov, 100 gasilcev, 520 vhodov, 1.000 dronov za svetlobni spektakel, organiziran pa bo tudi spremljevalni zabavni program pred in po koncertu.

Policija opozarja, da bo prostor za dron-šov za odrom strogo prepovedan za obiskovalce in poziva vse k spoštovanju navodil. Koncert se bo zaključil po polnoči, pričakovati pa je prometni kolaps v celotnem mestu.

Uporabniki že prodajajo vstopnice: »Koncert bi nas stal celo premoženje«

Pisali smo že, da se na družbenih omrežjih se množijo objave z odstopom od vstopnic. Razlogi? Cene, gneča, težave s parkiranjem in nastanitvami. Vstopnica za koncert sicer stane približno 30 evrov, a stroški z nastanitvijo, prevozom in parkiranjem za mnoge pomenijo izdatek več sto evrov.