Nepregledna množica v središču Zagreba sežigala maske: Covid je laž

Državljanska pobuda Pravice in svobode je danes na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu organizirala Festival svobode, na katerem so protestirali proti strogim ukrepom proti širitvi novega koronavirusa. Hrvaški mediji so poročali, da se je zbralo nekaj tisoč ljudi, ki so nosili napise Covid je laž in zažigali obrazne maske.Organizatorji so med drugim povedali, da se zavedajo obstoja novega koronavirusa in bolezni covid 19, a menijo, da so ukrepi, ki jih določa državni štab civilne zaščite, pretirani glede na število primerov težkih oblik covida 19. Menijo, da so zaradi tega ogrožene temeljne človekove pravice in svoboščine ter da ukrepi nimajo niti znanstvene niti človeške podlage.Na osrednji zagrebški trg so pripeljali avtobus, s katerega so zbrane nagovorili nekateri organizatorji pobude. Med njimi je bil tudi pevec, ki je skrbel za glasbeni program in spodbujal ljudi, naj se zabavajo. Cetinski se je med epidemijo novega koronavirusa na Hrvaškem predstavil kot eden nasprotnikov cepljenja, kar je s svojimi izjavami z odra potrdil tudi danes.Nekateri so prišli na protest organizirano tudi iz drugih hrvaških mest. Le redki so nosili obrazne maske, nekateri pa so maske tudi zažigali. Medsebojne razdalje prav tako niso spoštovali. Mnogi so se prisrčno objemali in poljubljali.Bilo je videti različne napise, kot so Snemi masko, izklopi TV in živi s polnimi pljuči, Nismo vsi covidioti, Svoboda objemu, Zdrav razum je naš razum, Naši otroci, naša odgovornost ...V množici je bilo videti tudi nekaj saborskih poslancev iz vrst konservativnih in skrajno desnih strank, kot so Most neodvisnih list, Blok za Hrvaško in Domovinsko gibanje, pa tudi predstavnike zunajparlamentarne stranke Živi zid.Pobuda je v popoldanskih urah z avtobusom obiskala tudi nekatere zagrebške domove za starejše občane, da bi oskrbovance, kot so dejali, razvedrili z glasbo in opogumili s svojimi sporočili.Hrvaški minister za zdravstvoje po začetku prireditve na facebooku napisal, da spoštuje pravico do protestov, a ne more podpreti neznanstvenega pristopa k bolezni covid 19, kakršnega da imajo organizatorji Festivala svobode. Povedal je, da so vse protiepidemiološke omejitve usmerjene v zaščito zdravja in življenja hrvaških državljanov.