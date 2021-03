Nepregledna množica na pogrebu župana Milana Bandića, dovoljeno pa zbiranje do 25 ljudi (VIDEO)

Danes opoldne se je začel pogreb, na katerem se bodo poslovili od župana Zagreba. Tam je ogromna množica ljudi, čeprav trenutno veljavna pravila dovoljujejo zbiranje do 25 oseb. Hrvaški portal Index poroča, da je ukrepe za preprečevanje razširjanja novega koronavirusa nemogoče izvajati. Bandić je umrl v nedeljo v 66. letu. Zvečer mu je postalo slabo, reševalci pa so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico. Oživljali so ga, a žal neuspešno.Iz občine so ob tem sporočili: »V globoki žalosti obveščamo meščane, sodelavce, prijatelje, zagrebško in hrvaško javnost, da je danes, 28. februarja, v 66. letu življenja nenadoma zaradi posledic srčne kapi umrl župan mesta Zagreb Milan Bandić. Naj počiva v miru.«Bandić je bil sicer župan v dveh obdobjih: 2000–2002 in 2005–2021.Bandićeve težave z zdravjem so trajale že dlje časa. Leta 2003 je doživel možgansko kap, pred tremi leti so mu vstavili žilno opornico, lani pa je bil prav tako hospitaliziran po tem, ko mu je postalo slabo. Prebolel je tudi pljučno embolijo in prestal nekaj operacij, nazadnje na glasilkah.