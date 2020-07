Nepredstavljivo razkošje: superjahte milijarderjev plujejo ob Hrvaški (VIDEO)

Epidemija novega koronavirusa številnih slavnih in bogatih ni odvrnila od dopustovanja na Hrvaškem. Ti si kot običajno lepote hrvaške obale najraje ogledujejo z luksuznih jaht, na katerih ne manjka kinodvoran, bazenov, savn, sob za masaže …Hrvaški mediji so pisali, da naj bi letos v njihovih vodah plulo okoli sto megajaht, tudi deset od 20 največjih jaht na svetu, saj je pandemija novega koronavirusa spremenila načrte številnih lastnikov, ki naj bi tako namesto ob obali Italije ali Španije svojo poletno sezono začeli na Hrvaškem.Jahta Queen Miri se je v puljski luki zasidrala konec junija. Njen lastnik je 28. najbogatejši človek na svetu(86), ki je eden največjih donatorjevin ima pod palcem približno 26 milijard evrov. Na jahto se je vkrcal v Dubrovniku in zaplul proti Istri. Tedenski najem 92-metrske jahte z 18 sobami stane okoli 1,7 milijona evrov, sprejme pa lahko 36 gostov in prav toliko članov posadke. Jahta ima kino, bazen, savno, dvigalo, igralnico, majhno zdravniško ordinacijo. Ne manjkajo niti lepotni salon, soba za masažo, bazen in džakuzi.Konec junija je iz Monte Carla v Dubrovnik priplula tudi superluksuzna megajahta Flying Fox, za katero se domneva, da je njen lastnik daleč najbogatejši zemljan(56), česar pa lastnik Amazona ni nikoli potrdil. Najem 136-metrske jahte za teden dni uživanja stane približno 3,5 milijona evrov, vredna pa naj bi bila okoli 345 milijonov evrov. Jahto so splovili leta 2019, zgrajena pa je bila v nemški ladjedelnici Lürssen. Ima štiri palube in kar 7.000 kvadratnih metrov površine. Visoka je 32 metrov, na njej pa je 11 apartmajev, velikih po sto kvadratnih metrov, in 25 kabin. Na superjahti so našli prostor za več telovadnic, prostor za jogo, kino in celo potapljaški center ter12-metrski bazen, katerega globina se lahko nastavlja glede na želje uporabnika. Jahta ima kar dve pristajališči za helikopter, večje izmed njiju lahko služi tudi kot plesišče. Gostje se lahko na jahto vkrcajo tudi z manjšo podmornico, ki jo lahko parkirajo v trupu Leteče lisice. Med člani posadke, teh je 54, so večinoma nekdanji britanski vojaški specialci.Hčerki nekdanjega prvega moža formule ena(36) in(31) – njuna mama je Rečanka– sta se v začetku junija usidrali v Dubrovniku z 58-metrsko jahto Petara. Jahta, ki je ime dobila po obeh sestrah, je bila zgrajena leta 2005, sprejme pa 12 gostov v šestih kabinah. Ima 13 članov posadke in je težka 860 ton. Vredna naj bi bila približno 30 milijonov evrov. Bogati sestri sta na ladji s svojima družinama preživeli skoraj mesec dni.Te dni je na Hrvaškem tudi razvpiti plejbojski milijonar, znan tudi kot kralj instagrama(39). Američanu družbo na jahti Silver Angel delajo številna pomanjkljivo oblečena dekleta, Dan pa pozornost vzbuja tudi s svojim obnašanjem. Med drugim se je »zgoraj brez« sprehodil po Hvaru, čeprav je za to zagrožena kazen do 500 evrov, ob Korčuli pa je vozil gliser sto metrov od obale, čeprav je takšno početje znotraj 300-metrskega pasu ob obali prepovedano. Njegova jahta je bila zgrajena leta 2009, dolga pa je 64,5 metra. Prejme 12 gostov, ima sedem kabin in 19 članov posadke. Jahta ima džakuzi, telovadnico, bazen, sobo za masažo in nekaj barov. Ocenjena je na 68 milijonov evrov, njen tedenski najem pa stane okoli 400 tisoč evrov.Jahta Ulysses se je usidrala ob Šibeniku. Lastnik 116-metrske lepotice je(65) z Nove Zelandije. Njegovo premoženje je ocenjeno na 5,7 milijarde evrov. Jahta lahko gosti 66 ljudi, na njej pa lahko pristane helikopter. Na jahti je še ena jahta, 21-metrska Princess, ki jo v morje lahko spustita dve veliki dvigali. Jahto, ki je oblikovana posebej za dolga potovanja, lahko najamete za 250 tisoč evrov, za kar med drugim dobite 15 razkošnih apartmajev.V Dalmaciji je tudi ena najlepših in najdražjih jaht na svetu. Prvo karbonsko jahto na svetu so zgradili leta 2015 v ameriški ladjedelnici Palmer Johnson. Khalilah je v lasti Rusa, nekdanjega prvega moža ruske naftne družbe Yukos, še bolj verjetno pa njegove nekdanje soproge. Jahta, še posebej znana po svoji zlati barvi, je dolga 48 metrov, na njej pa je lahko do 11 gostov in devet članov posadke. Cena je okrog 28,5 milijona evrov, tedenski najem pa vas bo stal okrog 235 tisoč evrov. Kdo trenutno z njo pljuje ob hrvaški obali, ni znano.Preberite tudi:Z razkošno jahto je po Dalmaciji plul tudi slovenski kriptomilijonar, ki sta mu družbo delala tudi direktor družbe Alpinia Jure Repanšek in Špela Grošelj . Najeli so 33-metrsko luksuzno motorno jahto Sunseeker Predator 108 Quantum (letnik 2008), za katero so za tedenski najem, sodeč po uradnem ceniku, plačali od 57.500 do 65.000 evrov.