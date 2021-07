Nepredstavljiva vročina, ogrelo se je kar do 50 stopinj Celzija

V Iraku je izjemno vroče. FOTO: Thaier al Sudani, Reuters

Irak je zajel vročinski val s temperaturami zraka, ki so v več delih države presegle 50 stopinj Celzija. Dodatno bivanje tam otežujejo pogosti izpadi električne energije, ki ovirajo delovanje klimatskih naprav in vodnih črpalk.O izpadih elektrike so v petek med drugim poročali iz Bagdada, zato so se tam ljudje danes zbrali na protestih, na katerih so zahtevali od oblasti, da čim prej rešijo težave. O podobnih shodih po navedbah nemške tiskovne agencije dpa poročajo tudi iz Nasirije na jugu in še nekaterih drugih delov države.Iračani se poskušajo hladiti na različne načine. Eden od sodelavcev Mednarodnega odbora Rdečega križa je s svojo družino prenočil v avtomobilu, saj je lahko tam vklopil klimo.Kot uradni vzrok za izpade elektrike navajajo tehnične težave in teroristične napade na električno napeljavo. Iraški premierje odredil vzpostavitev kriznega štaba, po javnem pritisku pa je odstopil minister za elektrikoPo navedbah dpa sta za nezanesljivo oskrbo z električno energijo od ameriškega napada na Irak leta 2003 kriva tudi korupcija in pomanjkanje goriva za elektrarne.