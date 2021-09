Nepopustljiva Ida ohromila New York

7 ljudi je že umrlo.

Povsem jih je zalilo. FOTO: Reuters

Tako hudo ni bilo še nikoli, se za glavo držijo Newyorčani in trepetajo pred novimi udari Ide. V velikem jabolku so zaradi rekordnih količin padavin in apokaliptičnih poplav razglasili izredne razmere, ki jih županoznačuje kot brutalne in brez primere.Voda neprizanesljivo in silovito vdira v postaje podzemne železnice in domove ter ceste spreminja v reke, vzela je že sedem življenj, umrl je tudi dveletni otrok. Izredne razmere sta drug za drugim razglasila tako guvernerka zvezne državekot tudi župan mesta, ki trepetata pred nevarnimi posledicami strahotnega neurja, v znamenitem Centralnem parku je v eni sami uri padlo kar osem centimetrov dežja, kar je nov rekord po letu 1927, policisti pa pozivajo prebivalstvo, naj se izogibajo cestam in javnemu prometu; podzemna železnica je po večini zaprta, prekinjene so tudi letalske povezave z bližnjim New Jerseyjem, ki ga je prav tako zajela grozljiva ujma. Od tam poročajo o dveh smrtnih žrtvah, ki sta se utopili, tornado pa je uničil najmanj devet hiš in poškodoval številne druge stavbe, preštevajo tudi ranjence. Hudo je tudi v Marylandu, Connecticutu, Massachusettsu in na Rhode Islandu.Z razdejanjem Ide se še vedno spopadajo v New Orleansu, kjer je orkan udaril konec minulega tedna, mnogi so še vedno brez elektrike. Tako hudo kakor med Katrino ni, so olajšani, nasipi in jezovi so tokrat k sreči vzdržali, a so posledice kljub temu katastrofalne, z njimi pa se spopadajo tudi na Floridi, v Misisipiju, Alabami, Georgii in Teksasu. Marsikje ljudi še vedno v primežu drži tudi neprizanesljiva vročina, ki je v kombinaciji z visoko vlažnostjo neznosna. Ida, ki ob pomikanju na sever sicer slabi, se je na seznamu najmočnejših orkanov v ameriški zgodovini uvrstila na peto mesto.