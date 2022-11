Nenavadno življenje Angležinje, ki je napisala zgodbo o Petru Zajcu

Beatrix Potter se je v zgodovino zapisala kot avtorica ene najbolj prodajanih otroških knjig Znane prigode Petra Zajca, ki je z domiselno zgodbo ter izjemno natančnimi in zgovornimi ilustracijami živali, oblečenimi kot ljudje, navdušila tako otroke kot tudi starejše bralce. Knjiga je bila prevedena v več kot 35 jezikov. Potterjeva je bila angleška pisateljica, ilustratorka, znanstvenica in okoljevarstvenica, ki je bila znana po svojem odkritem značaju in samozavesti. Bila je nadobudna umetnica, ki se je navduševala nad detajli in vsakodnevnim humorjem.

