Nenavadno dogajanje na območju Černobila: Zagnali so paniko, sem se bodo umaknili

Ruske sile naj bi se po navedbah ukrajinskega jedrskega koncerna Energoatom začele umikati z območja nuklearke Černobil in mesta Slavutič. Ruski vojaki so se odpeljali v smeri Belorusije, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz koncerna. O umiku ruskih sil so davi obvestili tudi zaposlene v nedelujoči jedrski elektrarni. V Černobilu naj bi sicer ostalo manjše število Rusov, navedb pa ni možno neodvisno preveriti, opozarja nemška tiskovna agencija dpa.

Že pred tem so o domnevnem umiku ruskih sil iz Černobila poročali iz ameriškega Pentagona. Ukrajinske oblasti poročajo tudi o obsežni premestitvi ruskih vojakov pri Kijevu. Večje kolone naj bi bile na poti v Rusijo. Po besedah generalnega sekretarja zavezništva Jensa Stoltenberga se sicer ruske sile v Ukrajini ne umikajo, ampak premeščajo. Dodal je, da pričakujejo dodatne ruske ofenzive.

Delavci elektrarne so v ponedeljek videli vojake, ki so vozili svoja nezaščitena oklepna vozila skozi zelo strupeno območje, imenovano Rdeči gozd, kjer so se dvigovali oblake radioaktivnega prahu, poroča Reuters. »Če je katera od poročil pravilno, bi to kazalo na izredno stopnjo bodisi nepoznavanja dogajanja v Černobilu 26. aprila 1986, bodisi resne nepremišljenosti, ko je eksplodiral reaktor 4 jedrske elektrarne, Rdeči gozd je tako imenovan, ker to so vrhovi borovcev okoli jedrske elektrarne zasijali rdeče od sevanja, ki so ga absorbirali po katastrofi,« je povedala Kim Wilshere, dopisnica pariškega Guardiana, ki je obiskala Černobil leta 1990.

Po izjavah Ukrajincev naj bi Rusi šli v Belorusijo v dveh kolonah po 100 vozil. Tudi mediji, ki so naklonjeni Kijevu, trdijo, da so ruski vojaki res kopali jarke v območju visokega sevanja in da so vojaki po prvih simptomih izpostavljenosti sevanju začeli paničariti, nasprotovati in zahtevati umik.