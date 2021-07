Nenavadna svetloba osvetlila nočno nebo (VIDEO)

Nad jugom Norveške so v noči na danes opazili večji meteorit. Več očividcev se je oglasilo pri policiji z navedbo, da so videli izjemo svetlo svetlobo ali slišali glasne zvoke.Eden od norveških novinarjev je videno opisal kot gorečo žogo v zraku, ki je razsvetlila celotno nebo. Meteorit so opazili ob 1. uri zjutraj po lokalnem času v večjem delu Norveške. Viden je bil tudi ponekod na Švedskem.Norveški strokovnjki so sporočili, da je meteorit potoval s hitrostjo 16,3 kilometra na uro. Strokovnjaki predvidevajo, da so deli meteorita na Zemljo padli zahodno od norveške prestolnice Oslo. Sedaj se trudijo, da bi domnevno več kilogramov težak kamen tudi našli, saj za raziskovalce predstavlja zelo dragocen objekt za raziskave.Natančna velikost meteorita zaenkrat ni znana. Številni domnevajo, da bi lahko bil težak več deset kilogramov. Strokovnjaki menijo, da je izvor meteorita iz asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom.