Nenavadna nesreča, vlak pristal na kitovem repu (FOTO)

Velikansko srečo v nesreči je imel strojevodja, potem ko se v Rotterdamu vlak ni ustavil na končni postaji podzemne železnice, ampak je peljal naprej in prebil varnostno ograjo. Zgrmel bi globoko v morje, če ne bi bilo kita, pravzaprav njegovega repa, na katerem se je 10 metrov nad tlemi ustavil vlak, na katerem na srečo ni bilo potnikov. Strojevodja se je rešil sam, čeprav se ni poškodoval, so ga najprej odpeljali v bolnišnico na pregled, potem pa še na policijsko postajo na zaslišanje. Nič ne kaže, da je naredil kaj narobe, pravijo policisti, ki ugotavljajo, zakaj so odpovedali varnostni sistemi za zaustavitev vlaka.



Velikanska plastična kitova repa se dvigata iz vode nad dvignjeno železniško progo, stojita povsem blizu tirov. Maarten Struijs, avtor kipa, je presenečen, da je zdržal pritisk. »Tega si seveda nisem zamišljal, a je rešil življenje. Škoda je v tem primeru postranska. Presenečen sem, da je tako močan. Ko plastika stoji 20 let, ne pričakuješ, da bo zadržala vlak.«



Umetnina na postaji De Akkers v kraju Spijkenisse v predmestju Rotterdama stoji od leta 2002, strokovnjaki pa še ugotavljajo, kako bodo najbolj varno odstranili nasedli vlak, ki je precej poškodovan. »Je kot kaka scena iz hollywoodskega filma,« pravi predstavnik agencije za varnost Ruud Natrop. »Hvala bogu, da je bil tam rep.«