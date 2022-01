Nenavaden prizor: grške otoke prekrila snežna odeja

Medtem ko na sončni strani Alp nestrpno čakamo še kakšno snežno pošiljko, je ta očitno zašla nad kraje, ki jih le redko pobeli sneg. Te dni prihajajo neverjetni prizori z grških otokov Santorini, Mikonos, Naksos ...

V Kikladih, od koder sicer prihajajo le prizori sonca, morja in peščenih plaž, jih je močno presenetila zadnja fronta. Medtem ko so bili nekateri prebivalci navdušeni, je sneg povzročil veliko težav v prometu, zaprte pa so tudi številne šole. Vremenoslovci ob tem svarijo, da sneženja na tistem območju še ni konec.