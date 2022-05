Nenad Periš svojemu sinu posvetil te verze in vsem sporočil ... (VIDEO)

Matejev oče Nenad Periš je sinoči s krsto svojega sina prispel v domači Split in na facebooku zapisal »Hvala« in dodal pesem Oliverja Dragojevića Stine. Mnogo ljudi mu ob tem izreka sožalje, prepričani pa so tudi, da je verze iz pesmi posvetil svojemu pokojnemu 27-letnemu sinu.

Pred potovanjem iz Beograda, kjer so Mateja našli, v Split se je zahvalil vsem zbranim, da so mu nudili uteho 139 dni, kolikor je trajalo iskanje. »Hvala Beogradu, da mi je dal svoje veliko srce. Prišel je konec in peljem sina domov, a naše srce je ostalo tukaj,« je povedal.

Matejeva družina je vse prosila, naj ne hodijo na pogreb, ki bo verjetno v ponedeljek, saj si želijo, da je ta v najožjem krogu družine in v tišini.

Pesem Dragojevića, ki je tudi v Sloveniji nadvse priljubljen, objavljamo v celoti, zapisano v originalni izvedbi v hrvaškem jeziku.

»Stine – potrošilo je more;

Ja san potroši dušu bez suza, bez smija

Stine – potrošilo je more;

Ja san potroši ljubav bez bola, bez grija

Ne ostavljaj me sad u ponoru bez dna

Budi sa mnom još mi triba svitlost tvoja

Ne ostavljaj me sad dok preklinjem te ja

Budi sa mnom mir dok nađe duša moja

Ne ostavljaj me sad, ne ostavljaj me sad, bez nade

Stine – potrošilo je more

Ja san izgubi dušu bez suza, bez grija

Stine – potrošilo je more

Ja san potroši dušu bez bola, bez grija

Stine – potrošilo je vrime

Umirilo se i more a nov sviće dan.«

