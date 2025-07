Nemški zunanji minister: Putinove izjave o pripravljenosti na pogajanja so zgolj »fasada«

Nemški zunanji minister Johann Wadephul je med ponedeljkovim obiskom v Kijevu poudaril, da si ruski predsednik Vladimir Putin želi podjarmiti celotno Ukrajino in širiti strah po vsej Evropi. Ocenil je, da so Putinove izjave o pripravljenosti na pogajanja zgolj »fasada«, brez resnične volje za diplomatsko rešitev. Ob tem je obsodil ruske napade, ki so v zadnjem času postali še intenzivnejši.

Na srečanju z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho sta ministra govorila o okrepitvi obrambnega sodelovanja. Wadephul je napovedal dodatno pomoč Nemčije v višini dveh milijard evrov za zračno obrambo in strelivo. Ukrajinska stran se je za podporo zahvalila, ob tem pa izpostavila nujnost obrambnih sistemov za zaščito civilistov pred ruskim obstreljevanjem in napadi dronov.

Sprejel ga je Zelenski

Wadephula je v Kijevu sprejel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je Nemčijo pozval k dobavi dodatnih sistemov zračne obrambe Iris-T. Pogovori so zajemali tudi možnost skupne proizvodnje orožja ter dodatne sankcije proti Rusiji. Zelenski je izpostavil, da Ukrajina ceni jasno podporo Nemčije pri njenem približevanju Natu, in da to vizijo delijo vsi ključni partnerji.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul. FOTO: Genya Savilov Afp

Ob robu obiska je Wadephul s Sibiho obiskal tudi Babin Jar, kraj nacističnega poboja več kot 33.000 Judov leta 1941.

To je bil drugi obisk Wadephula v Ukrajini od njegovega imenovanja; prvega je opravil 9. maja na srečanju zunanjih ministrov EU v Lvovu. Delegacijo so spremljali tudi predstavniki nemške obrambne industrije, ki želijo z Ukrajino vzpostaviti nova skupna podjetja za domačo proizvodnjo obrambne opreme.