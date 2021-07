Nemški imunologi: Kolektivne imunosti brez cepljenja otrok ne bo

Kolektivne imunosti proti covidu-19 po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči brez cepljenja otrok in najstnikov, ocenjuje Nemško združenje za imunologijo (DGfI). V Nemčiji so doslej s prvim odmerkom cepili dobrih 56 odstotkov, v celoti pa 39 odstotkov prebivalstva. A cepljenje napreduje vse počasneje, do želene precepljenosti pa je še daleč.



Ponavadi je kolektivna imunost dosežena, ko je proti patogenu zaščitenih od 60 do 70 odstotkov prebivalstva. A to velja ob predpostavki, da se patogen v teh posameznikih ne more množiti. Pri virusu sars-cov-2 pa je zadeva drugačna, saj ga lahko ljudje, čeprav so cepljeni in sami brez simptomov, prenašajo, je za več nemških medijev pojasnil podpredsednik DGfI Reinhold Förster.



S širjenjem različice delta se situacija še poslabšuje, saj je ta veliko bolj nalezljiva ter se v veliki meri širi med adolescenti in otroki. Dokler te skupine prebivalstva ne bomo cepili ali bo cepljena le v manjši meri, kolektivne imunosti ne bomo imeli, je še ocenil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Najmanj 85-odstotkov bi bilo potrebno Po navedbah nemškega Inštituta Roberta Kocha (RKI) bi morali za doseganje kolektivne imunosti spričo različice delta v celoti cepiti najmanj 85 odstotkov ljudi v starostni skupini od 12 do 59 let ter 90 odstotkov starejših od 60 let. »Če bo ta stopnja precepljenosti dosežena pravočasno, večjega četrtega vala jeseni oziroma pozimi verjetno ne bo,« so v ponedeljek sporočili iz RKI.



Nemška komisija za cepljenje Stiko zaenkrat ni izdala splošnega priporočila za cepljenje otrok, starih 12 let ali več. Cepiva, ki bi bilo odobreno za uporabo pri otrocih, mlajših od 12 let, pa zaenkrat sploh še ni, pojasnjuje dpa.



Nemški Deutsche Welle (DW) medtem opozarja, da cepljenje proti covidu-19 tudi v Nemčiji vse počasneje napreduje. Kot poglavitno težavo izpostavlja, da kampanja za cepljenje zaenkrat ni uspela prepričati tistih Nemcev, ki so že v osnovi skeptični ali cepljenje zavračajo. Če oblastem ne bo uspelo prepričati te ciljne skupine, kolektivne imunosti ne bo mogoče doseči, ocenjujejo pri DW.

Petino terminov preložijo Da se pri cepljenju nakazujejo težave, potrjuje podatek, da občutno narašča število tistih Nemcev, ki ne pridejo na že dogovorjene termine za cepljenje, še posebej za cepljenje z drugim odmerkom. V Berlinu npr. v zadnjih tednih ljudje odpovejo ali preložijo kar petino teh terminov, o podobnem trendu pa poročajo tudi iz vrste drugih zveznih dežel.



V Nemčiji se tako, tudi v vladnih krogih, že krepijo pozivi, da bi morali tisti, ki na dogovorjeno cepljenje ne pridejo in tega ne sporočijo v naprej, plačati globo.

