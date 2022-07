Nemška policija preiskuje incident na zabavi kanclerja Olafa Scholza

Berlinska policija je v soboto sporočila, da je preiskavo sprožila 21-letna ženska, ki se je nekaj ur v sredo na poletni zabavi Socialnih demokratov počutila vrtoglavo, naslednji dan pa se ni mogla spomniti večera. Odšla je v bolnišnico na preglede, policija pa je naročila krvni test za analizo morebitnih strupenih snovi, poročajo nemški mediji.

Ženska je na dogodku jedla in pila, alkohola pa ni zaužila. Do sobote zjutraj so se pojavili še štirje primeri, v katerih so ljudje poročali o podobnih simptomih. Nemški mediji so poročali, da so bili očitno žrtve tako imenovanih kapljic za nokavt (('knockout drops') – običajno gre za sedativ kloralhidrat, ki je topen v vodi in alkoholu, mogoče pa ga je vmešati tudi v hrano. Policija je sporočila, da čakajo na rezultate testov.

Zoper neznane osebe so policisti uvedli preiskavo zaradi suma storitve telesne poškodbe. Sovodja Socialnih demokratov Lars Klingbeil je za televizijo Welt povedal, da je jezen, da se kaj takega lahko zgodi na prireditvi, ki jo organizira stranka. Povedal je, da vodstvo poslanske skupine sodeluje z oblastmi in upa, da bodo storilca ali storilce ujeli in kaznovali.

Letne zabave se je v sredo udeležilo približno 1000 ljudi, vključno s kanclerjem, poslanci stranke in njihovimi zaposlenimi.