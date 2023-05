Nemčija zdrsnila v recesijo

Nemško gospodarstvo je v začetku leta zdrsnilo v recesijo. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani skrčil za 0,3 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki nemškega statističnega urada Destatis. Če se gospodarska aktivnost skrči dve četrtletji zapored, ekonomisti govorijo o tehnični recesiji.

»Potem ko je BDP ob koncu lanskega leta že zdrsnil v negativno območje, je nemško gospodarstvo tako zabeležilo dve negativni četrtletji zapored,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa spomnila predsednica Destatisa Ruth Brand. V zadnjem četrtletju lani se je obseg BDP zmanjšal za 0,5 odstotka.

Danes objavljene številke so slabše od prvotnih ocen, ki so napovedovale stagnacijo.

Zasebna potrošnja ni uspela podpreti gospodarstva

Ob tem so statistiki poudarili, da bi lahko v primeru ostrejše zime prišlo do najslabših scenarijev, denimo pomanjkanja plina, kar bi pustilo globoke brazgotine v nemškem gospodarstvu.

Kot so še navedli, zasebna potrošnja ob visoki inflaciji ni uspela podpreti gospodarstva. Medtem ko se je trend rasti cen v zadnjem času upočasnil, je država aprila zabeležila še vedno razmeroma visoko letno stopnjo inflacije v višini 7,2 odstotka.

Po najnovejših podatkih so nemška gospodinjstva v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej porabila manj za hrano in pijačo, oblačila in obutev ter za stanovanjsko opremo.

Po drugi strani so v začetku leta pozitiven prispevek h gospodarski aktivnosti dali izvoz in investicije. Zaradi ugodnega vremena se je povečal obseg gradbenih del kot tudi investicij podjetij v opremo, kot so stroji, naprave in vozila.