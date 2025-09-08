Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Nove napetosti v Evropi in naraščajoča ruska grožnja, Putinova vojna proti Ukrajini, ki se ne konča, vpliva na to, da želi nemška vlada posodobiti vojaško službo. »Nemčija mora postati sposobna za vojne,« je tako opozoril obrambni minister Boris Pistorius.

Boris Pistorius. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Institucije civilne družbe, kot sta Služba za tehnično pomoč in bolnišnice, se pripravljajo. Mesta in občine preverjajo zaloge, nadzorujejo statiko mostov. Obstaja tudi poseben operativni načrt, ki beleži, kaj se mora spremeniti, če se razmere v Nemčiji zaostrijo.

»Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Trije vrhovni duhovniki v nemških oboroženih silah (Bundeswehr), evangeličanski škof Bernhard Felmberg, njegov katoliški kolega škof Franz-Josef Overbeck (61) in rabin Zsolt Balla (46), skrbijo za številne vidike vojaškega življenja. Tako je Felmberg to poletje po obisku vojaške bolnišnice v Berlinu izpostavil izziv posttravmatske stresne motnje (PTSM), s katero se morajo spopadati vojaki.

Že pred meseci pa je opozoril, da bi moral Bundeswehr v primeru vojne računati s 500 do 600 mrtvimi ali ranjenimi na dan. »Vojne razmere so nam postale bližje, kot smo si kdajkoli mislili,« pa je v intervjuju za DW dejal katoliški vojaški škof Overbeck.

Dejstvo je, da se morajo vojaki Bundeswehra pripraviti na vojne razmere, pravi katoliški škof in dodaja: »Nihče ne upa, da se bo to zgodilo. Vendar jih moramo pripraviti.«