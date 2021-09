Nemčija napeta: kdo bo nasledil Angelo Merkel?

Olaf Scholz. FOTO: Pool Via Reuters

Armin Laschet. FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Annalena Baerbock. FOTO: Annegret Hilse, Reuters

V največjem in najmočnejšem evropskem gospodarstvu bodo danes potekale 20. volitve zveznega parlamenta. Po kar štirih mandatih na čelu nemške vlade seod tega položaja poslavlja, za njeno nasledstvo pa so se prvič doslej pomerili trije kandidati. Največ možnosti za zmago ima socialdemokrat, a tekma je izredno napeta.Poleg konservativne unije CDU in CSU ter socialdemokratov (SPD) so svojega kanclerskega kandidata tokrat imenovali Zeleni. CDU in CSU sta v boj poslali, SPD sedanjega finančnega ministra Scholza, Zeleni paZ okoli 25 odstotki podpore najbolje kaže SPD, medtem ko se uniji CDU in CSU obeta drugo mesto. A zadnja je zaostanek v zadnjem tednu zmanjšala na v povprečju tri odstotne točke, po eni od anket celo na eno samo odstotno točko, kar je premalo za zanesljive volilne napovedi. Zeleni naj bi z okoli 16 odstotki pristali na tretjem mestu, kar bi bil zanje najboljši izid doslej. Z okoli 11 odstotki bodo v bundestag zagotovo prišli še liberalci (FDP) in skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), medtem ko Levica s šestimi odstotki še ni povsem na varni strani.Volišča bodo odprta od 8. do 18. ure, takoj zatem bodo objavljeni izidi vzporednih volitev.Hkrati z zveznimi parlamentarnimi volitvami bodo potekale tudi volitve v zveznih deželah Berlin in Mecklenburg-Pomorjansko, v obeh se obeta zmaga SPD. V Berlinu bo poleg tega potekal referendum o predlogu razlastitve velikih podjetij, ki imajo v lasti kar šestino vseh najemniških stanovanj in naj bi bila kriva za vse višje najemnine.