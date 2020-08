Nemčija na nogah: protestirajo proti koroni, skušali vdreti v parlament (FOTO)

Policija je v Berlinu v soboto aretirala 300 ljudi, ki so se udeležili protestov proti omejevalnim ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Na berlinskih ulicah se je sicer večinoma mirnih protestov udeležilo po uradnih ocenah približno 38.000 ljudi. Vodilni nemški politiki so ob tem obsodili poskus vdora protestnikov v parlament.



Protestniki v Berlinu so se razdelili v dve skupini. Policija je skupino v bližini Brandenburških vrat, ki ni upoštevala pravil proti širjenju koronavirusa, pozvala, naj se razide, protestniki pa so nato na policiste začeli metati kamenje in steklenice, za kar so oblasti okrivile desničarske skrajneže. Policija je tam aretirala približno 200 ljudi. Večino so kasneje izpustili, poškodovan ni bil nihče.



Več sto protestnikov, med njimi pripadniki skrajne desnice, pa je prebilo policijski kordon pred stavbo nemškega parlamenta. Prišli so na stopnišče parlamenta, a jih je policija razgnala s solzivcem. Policisti ravnali trezno Nemški notranji minister Lorenz Seehofer je v odzivu obsodil poskus vdora v zgradbo parlamenta. »V zgradbi reichstaga deluje naš parlament, zaradi česar je to simbolno središče naše svobodne demokracije. Nesprejemljivo je, da so ga izgredniki in skrajneži izkoristili za svoje namene,« je poudaril za današnjo izdajo nemškega časnika Bild. »Raznolikost mnenj je znak zdrave družbe. A ima tudi svoboda zbiranja svoje meje, če so javna pravila poteptana.«



Dogajanje pred poslopjem nemškega parlamenta je obsodil tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. »Zastave nemškega rajha in skrajno desni hujskači pred nemškim bundestagom so nesprejemljiv napad na srce naše demokracije. Tega ne bomo nikoli sprejeli.« Zahvalil se je policistom, da so v težkih razmerah ravnali trezno. Do poskusa vdora v parlament in nacističnih simbolov, ki jo jih uporabljali protestniki, so bili kritični tudi predstavniki večine nemških parlamentarnih strank. Pobudnik demonstracij se je distanciral od izgrednikov Pobudnik sobotnih demonstracij proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa Michael Ballweg iz skupine Querdenken 711 se je distanciral od izgrednikov. Querdenken je miroljubno in demokratično gibanje, je izpostavil.



Protest v Berlinu je sicer po pritožbah na sodišču dobil dovoljenje za izvedbo tik pred zdajci, saj so ga deželne oblasti sprva v sredo prepovedale. Bale so se namreč ponovitve dogajanja s predhodnega shoda istega organizatorja, skupine Querdenken 711 iz Stuttgarta, v začetku meseca, ko udeleženci prav tako niso upoštevali zaščitnih ukrepov.



Podobni shodi, na katerih so protestniki trdili, da je virus prevara, so v soboto potekali tudi v drugih evropskih mestih, med drugim v Londonu, Parizu in Zürichu. V Londonu se je na Trafalgarskem trgu zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti omejitvam zaradi koronavirusa in proti tehnologiji 5G. V Parizu pa se je približno 300 ljudi udeležilo protestov proti obveznemu nošenju zaščitnih mask.