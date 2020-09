Nemčija del Slovenije uvrstila na rdeči seznam

Podobno kot v primeru Hrvaške, je Nemčija tudi Slovenijo uvrstila na svoj seznam epidemiološko nevarnih držav, a tako kot v primeru naših južnih sosedov, na rdečem nemškem seznamu ni cela Slovenija, ampak le njeni deli. Na seznamu območij, kamor odsvetujejo potovanje, je Institut Roberta Kocha uvrstil Primorsko in Notranjsko.Nemško zunanje ministrstvo odsvetuje potovanje v države ali regije na svojem rdečem seznamu, tisti, ki se od tam vračajo v Nemčijo, pa morajo v karanteno.Preberite tudi:Oceno, katero območje se uvrsti na nemški rdeči seznam, sprejemajo skupaj nemška ministrstva za zdravje, zunanje zadeve in notranje zadeve. Na seznam načeloma uvrstijo območja, v katerih so v zadnjih sedmih dneh zabeležili več kot 50 novih okužb s koronavirusom na 100.000 prebivalcev, upoštevajo pa se tudi drugi kriteriji, pojasnjuje Institut Roberta Kocha na svoji spletni strani. Incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh v Sloveniji je okoli 65.Dan prej je med nevarna območja Slovenijo uvrstil Ciper, pred dnevi pa Velika Britanija. Že prej so to storile Norveška, Švedska, Litva in Estonija.Slovenske oblasti naših seznamov držav niso posodobile že od 30. avgusta. Na zelenem seznamu je tako še vedno 19. držav, med njimi tudi Nemčija, na rdečem seznamu pa 73 držav, med njimi tudi Hrvaška in BiH.