Nemci razkrili dron prihodnosti: Europa bo spremenila vojskovanje! (VIDEO)

Nemški obrambni start-up Helsing je v četrtek predstavil nov avtonomni borbeni dron in tako stopil v tekmo za razvoj naprednih sistemov, ki se lahko premikajo v skupinah ali spremljajo pilotirane lovce. S tem bi lahko temeljito preoblikovali prihodnost vojskovanja.

Podjetje je v obratih pri Münchnu razkrilo model v naravni velikosti z imenom CA-1 Europa in značilnim V-repom. Prvi poskusni polet načrtujejo za leto 2027, v vojaško rabo pa bi lahko dron uvedli v naslednjih štirih letih, povzema Index.hr.

Tekma z velikimi igralci

Helsing se želi uveljaviti med glavnimi proizvajalci orožja in konkurirati velikim obrambnim podjetjem. To potrjuje hitro rastočo vlogo umetne inteligence na bojišču ter vse večjo potrebo po hitrosti in množičnosti.

CA-1 Europa sodi med brezpilotne bojne letalnike, ki so cenejši in lažje zamenljivi kot lovci, zračne sile pa vedno bolj računajo nanje.

Največji evropski obrambni start-up

»Umetna inteligenca spreminja vse – v življenju in v obrambi. Ključno, kar omogoča, je avtonomija,« je za Reuters dejal soustanovitelj Gundbert Scherf. Podjetje navaja, da bo dron, ki ga bo krmilila umetna inteligenca, lahko deloval samostojno, v skupinah z drugimi brezpilotniki ali v formaciji »wingman« pod poveljstvom lovcev.

Lani je ameriško vojno letalstvo izbralo start-up Anduril in proizvajalca drona Reaper, General Atomics, za razvoj prve flote Collaborative Combat Aircraft (CCA), sposobne za naloge, kot so motenje ali zavajanje nasprotnika. Junija je Airbus predstavil svoj koncept drona, zasnovanega za spremstvo lovcev, kot je Eurofighter Typhoon.

Helsing je napovedal stotine milijonov evrov vlaganj v sodelovanju z neimenovanimi evropskimi podjetji. Podrobnosti o oborožitvi in ceni niso razkrili, povedali pa so, da bo cena le »delček« cene klasičnega lovca.

Pomoč izkušene letalske industrije

Dizajn so predstavili v hangarjih podjetja Grob, proizvajalca lahkih letal, ki ga je Helsing kupil junija. Grob izdeluje propelerska in lahka vojaška šolska letala, ki jih uporablja okoli 14 držav, njihova velikost pa je primerljiva s trenutnimi »wingman« koncepti in tehta med tremi in petimi tonami, piše Index.hr.

Čeprav start-upi poudarjajo prednosti agilnosti v primerjavi s tradicionalnimi proizvajalci, nekateri dvomijo, da lahko dovolj hitro in poceni obvladajo zapletene procese serijske proizvodnje letal.

»Ena pot je bila nakup proizvajalca z izkušnjami in morda inovativnim pristopom,« je povedal Douglas Barrie, višji sodelavec IISS, za vojaško letalsko industrijo. »A razkorak med tem, kar dela Grob, in popolnoma razvitim sistemom CCA je še vedno velik.«

Hiter razvoj po invaziji na Ukrajino

Helsing so ustanovili leta 2021 ob podpori ustanovitelja Spotifyja Daniela Eka. Najprej so razvijali programsko opremo na osnovi umetne inteligence za obrambno industrijo, po ruski invaziji na Ukrajino pa so se usmerili v razvoj dronov.

Od takrat so zbrali več kot milijardo dolarjev od vlagateljev, med njimi tudi Saaba, in postali največji evropski obrambni start-up s približno 12 milijardami dolarjev ocenjene vrednosti, kažejo podatki Dealrooma. Po tečaju 26. septembra 2025 to pomeni okoli 857 milijonov evrov zbranih sredstev in približno 10,3 milijarde evrov vrednosti.

Dobave za Ukrajino

Analitiki opozarjajo, da podjetje na terenu še ni pokazalo večjih rezultatov. Ukrajini so do zdaj dobavili 2000 dronov HF-1 od skupno 4.000 naročenih, deloma narejenih iz lokalnih komponent.

Februarja so v podjetju napovedali začetek proizvodnje 6000 lastnih bojnih dronov HX-2 za Ukrajino. Na vprašanje, koliko so jih že dobavili, je Scherf odgovoril, da HX-2 še testirajo in da bo vpeljan »v zelo bližnji prihodnosti«.