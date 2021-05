Nemci odhajajo na Hrvaško na delo od doma

Ste ob delu od doma že siti štirih sten domačega stanovanja? Bi ga zamenjali za pogled na morje? Nihče se ne bi branil te kulise, pa čeprav je treba ob njej opraviti še službene obveznosti. V Nemčiji so to že oblikovali v poslovno idejo nekakšnih službenih počitnic. Domislila se je jeki se je že odločila za selitev iz Nemčije na Hrvaško, saj pravi, da domačini ne znajo ceniti tega, kar imajo pred nosom.»V času epidemije nam sprememba vsakodnevne rutine pride zelo prav. Opazila sem, kako pozitivno je name vplivala selitev ob morje in pomislila sem, zakaj ne bi tega spremenila v posel in pomagala še komu drugemu. Trdno verjamem, da se tudi v času covida da bolj kakovostno živeti, mislim, da je to tudi nekaj, kar bi lahko živelo tudi po epidemiji. V poslovanju in delu na daljavo je prihodnost, hkrati pa sta delo in oddih vse tesneje povezana,« je dejala nemška podjetnica, ki je s Hrvaško tesno povezana tudi zaradi moža. Tako je kupila hišo v Mimicah pri Omišu in se povezala z lokalnimi ponudniki nastanitev, ki so v tem videli priložnost.Da apartmaji tudi zunaj sezone ne bi samevali, jih ponujajo po nižji ceni, s pomočjo Horvatove pa so jih tudi opremili z vso potrebno opremo za delo od doma, ponujajo jim tudi dostavo hrane, možnosti izletov in velnesa, tudi zdravniške storitve – vse, kar človek potrebuje za delo in za počitnice. Menda je njena ideja naletela na dober odziv, saj se za najem zanimajo tudi celotna podjetja z več sodelavci z vseh koncev Evrope.Skoraj zagotovo se je za takšen način dela od doma že odločil tudi kdo od mnogih Slovencev, ki imajo na Hrvaškem nepremičnine.