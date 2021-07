Nemci o prevarah na slovenskih in hrvaških cestah: preberite, da ne nasedete

Nemški avtomobilski klub Adac v sporočilu za javnost opozarja na prevare na cestah tudi v Sloveniji. »Prevaranti sicer delujejo v Madžarski in Srbiji, zdaj pa okrepljeno tudi v Bolgariji, Hrvaški in Sloveniji.« Goljufi pri delu uporabljajo vozila, ki so zelo podobna vozilom klubov za pomoč na cesti in z napisi napeljujejo na to, da delajo po nalogu Adaca. Tudi lažni mehaniki, ki se pripeljejo v prirejenem vozilu, so pogosto oblečeni v kombinezone z Adacovo oznako. Goljufi na cestah iščejo avtomobile, ki so obtičali na cesti zaradi okvare, pri tem pa s posebnimi aparati motijo signal mobilne telefonije, tako da vozniki ne morejo poklicati pomoč na cesti, ki bi jo sicer.Iz Adaca opozarjajo svoje člane, da partnerji tega kluba v tujini nikoli na kraju samem ne zahtevajo plačila za storitev. Prav tako se v primeru večje okvare avtomobil odpelje v delavnice, ki imajo z Adacom sklenjen dogovor. Lažna pomoč na cesti pa vozilo odpelje v delavnico, kjer vozniku za popravilo zaračunajo bistveno več od običajne storitve.Adac prav tako opozarja svoje člane, naj vozila ponoči nikoli ne pustijo brez nadzora, saj so zabeležili tudi primere, ko so prevaranti ponoči avtomobile namenoma pokvarili, čez dan pa so se pri avtomobilu pojavili kot 'pomoč na cesti'.