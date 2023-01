Nemci aretirali 32-letnika, ki naj bi pripravljal kemični napad

Nemška policija je v soboto zvečer aretirala 32-letnega Iranca, osumljenega priprave islamistično motiviranega napada s cianidom in ricinom, so danes v skupni izjavi sporočili iz policije v Münstru in tožilstva v Düsseldorfu. Strupene snovi so našli na njegovem naslovu v mestu Castrop-Rauxel pri Dortmundu. Pridržali naj bi tudi njegovega brata.

Aretacijo so nemški policisti izvedli v soboto malo pred polnočjo, je sporočila tiskovna predstavnica münstrske policije in dodala, da so poleg osumljenca prijeli še eno osebo, domnevno njegovega brata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

32-letnik, ki je osumljen priprave islamistično motiviranega napada, bo v prihodnjih dneh stopil pred preiskovalnega sodnika, ki bo odločil o priporu zanj do začetka sojenja. Sam zanika, da naj bi deloval v imenu Irana oziroma iranske vlade, preiskovalci pa sumijo, da naj bi bil podpornik neimenovane sunitske islamistične skupine.

Njegov brat naj bi bil policiji znan že od prej, vendar iz razlogov, ki niso povezani s terorizmom. Ni jasno, ali je tudi on sodeloval pri pripravi napada. Oba sicer živita v Nemčiji od leta 2015, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obvestilo tuijh obveščevalcev

Po poročanju nemškega časnika Bild so tuje obveščevalne službe pred nekaj dnevi nemške oblasti opozorile na nevarnost napada s »kemično bombo«. Pri akciji so sicer sodelovali nemški zvezni organ za nadzor bolezni, Inštitut Roberta Kocha (RKI) in zvezna kriminalistična policija (BKA).

Ricin je, tako kot cianid, zelo strupena snov, ki je v Nemčiji opredeljena kot »kemično orožje«. Podobno kot cianid je lahko smrtonosna, še navaja AFP.

Leta 2018 so v Nemčiji aretirali Tunizijca in njegovo ženo zaradi suma načrtovanja napada z biološko bombo. Pri paru, ki je simpatiziral s skupino Islamska država, so namreč našli 84 miligramov ricina. Moški je bil leta 2020 obsojen na deset let zapora, njegova žena pa na osem.