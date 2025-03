Nekoč naravni biseri naj bi se spreminjali v svoje popolno nasprotje

Množični turizem se je znašel na udaru tako prebivalcev, ki trpijo zaradi njega, kot tudi turistov, ki jih pretirane množice med obiskom motijo pri uživanju na potovanju. Uporabniki platforme Reddit so sestavili seznam krajev, kjer je turistov enostavno preveč. Nanj so med drugim uvrstili Tulum v Mehiki, ki je bil pred leti znan kot ekoturistični popotniški cilj. Danes je kraj preplavljen z obiskovalci, predvsem z vplivneži, kar je povzročilo izgubo njegove prvotne čarobnosti. »Pred 15 leti je bil Tulum čudovito mesto z neokrnjenim pogledom na ocean. Danes je predrag, prenatrpan in veliko čara je izginilo,« navaja uporabnica Lalalibraaa.

Množična urbanizacija in gradnja novih turističnih objektov v Draču v Albaniji po mnenju uporabnikov Reddita uničujeta pristnost in kulturno dediščino tega kraja. Podobno je na Aljaski, kjer so križarjenja prinesla množice turistov v prej mirna mesta, kar je povzročilo komercializacijo in izgubo lokalnega značaja. »Moje domače mesto je zdaj polno trgovin z nakitom in spominki, ki so večino leta zaprte. Airbnb in druge platforme so povzročili pomanjkanje stanovanj za lokalno prebivalstvo,« toži domačin pod vzdevkom Dixbietuckins.

Kotor v Črni gori naj bi skazile križarke. FOTO: Scstock/Getty Images

Za prenatrpano so označili tudi okrožje Yangshuo na Kitajskem.

Luzern v Švici in otok Skye v Združenem kraljestvu imata prometne težave zaradi velikega števila obiskovalcev. Prekomerni turizem je tudi na Malti in v Yellowstonu v ZDA. Redditovci so za prenatrpana označili še Kotor v Črni gori in Yangshuo na Kitajskem. Kotor je zaradi množičnega prihoda križark in turistov izgubil svojo pristnost, kar povzroča tudi okoljsko degradacijo. »23.000 prebivalcev mora prenašati vsakodnevne prihode tisočih turistov, kar povzroča prometne zastoje in okoljsko degradacijo,« meni uporabnik Bettercalldull. Yangshuo pa je preplavljen z obiskovalci. »Mesto je preplavljeno s hoteli in nakupovalnimi središči. Promet je kaotičen, in to ni trajnostno,« opisuje izkušnjo kitajskega mesta uporabnik Mtrcnuk.