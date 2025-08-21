GAZA

Nekdanjo košarkarsko zvezdo ubili, ko je šel po hrano in zdravila za hudo bolno hčerko

Ubit v centru za razdeljevanje humanitarne pomoči.
Fotografija: Ubit je bil v centru za razdeljevanje humanitarne pomoči. FOTO: Instagram
Ubit je bil v centru za razdeljevanje humanitarne pomoči. FOTO: Instagram

M. U.
21.08.2025 ob 10:41
21.08.2025 ob 10:56
M. U.
21.08.2025 ob 10:41
21.08.2025 ob 10:56

Pred dnevi smo poročali, da so Izraelci ubili palestinskega nogometaša Sulejmana Al-Obaida, ki je bil znan tudi kot »Palestinski Pele«. Uspešni športnik je, kot mnogi drugi civilisti stal v vrsti in čakal na humanitarno pomoč v Gazi, ko so območje napadle izraelske sile.

Izraelske sile pa so zdaj ubile tudi Mohammeda Shaalana (40), nekdanjega palestinskega košarkarja, poroča Mundo Deportivo.

Shaalan naj bi bil ubit v centru za razdeljevanje humanitarne pomoči v bližini Khan Younisa, medtem ko je poskušal dobiti hrano in zdravila za svojo hudo bolno hčer Maryam in preostalo družino.

Mundo Deportivo, ki se sklicuje na lokalne medije, piše, da Maryam trpi za odpovedjo ledvic in hudo sepso, Shaalan pa je pred smrtjo večkrat javno prosil za pomoč zanjo. 

