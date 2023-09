Nekdanji varnostnik razkril, kako paranoičen je Putin: Še perilo mu perejo varnostniki

Ruski predsednik Vladimir Putin je paranoičen in prestrašen. Ker je prepričan, da mu strežejo po življenju, je enega izmed svojih varnostnikov zadolžil, da mu v njegovi dači na Krimu perejo perilo. Vitalij Brizhati, nekdanji varnostnik, ki je zbežal iz Rusije in zdaj živi v Ekvadorju, je v intervjuju opisal, kako je imel Putin najete potapljače, ki so plavali okoli Putinovih zasebnih plaž in iskali morebitne atentatorje. »On se zelo boji za svoje življenje,« je dejal.

Brizhati je deloval v eni izmed Putinovih tajnih rezidenc na Krimu. Sumničav je bil celo do svojih varnostnikov, ki so pogosto prejemali lažne informacije o tem, kdaj bo prispel na Krim. »Rečeno je bilo, da počiva v dači in vsi so hiteli naokoli, a v resnici je bil na čisto drugem koncu,« je dejal.

Da Putin pošilja namerno napačne informacije v svet, je dejal tudi oficir FSO, ki je po invaziji Rusije na Ukrajino dejal, da Putin iz Sočija mnogokrat na pot pošlje lažen konvoj, da bi pretental ljudi, da se vrača v Moskvo.

Luksuzen mini grad, o katerem ni znanega veliko

Brizhati je v intervjuju opisal Putinovo palačo na Krimu in dejal, da je to nekakšen luksuzen 'mini grad', ki je bil ves čas založen s svežo hrano in cvetjem. »Je kot iz sanj. Ima fitnes, fontane, čudovite parke, čajnico, območje za piknike in plažo,« je razkril. Rezidenca naj bi stala več milijonov dolarjev, imel naj bi celo podzemno drsališče, zdravilišče in lično opremljene cerkve.

O Putinovi rezidenci je znanega izredno malo, a zgrajena naj bi bila z mislijo, da zagotavlja zasebnost in luksuz. Je le ena izmed osmih nepremičnin, ki naj bi bila v Putinovem lastništvu. Kljub temu da je ne uporablja velikokrat, pa mora v njej vse delovati 24 ur na dan, saj se nikoli ne ve, kdaj se bo tam pojavil. »Če se hrana pokvari, se samo vrže,« je dejal nekdanji varnostnik. V bližini Putinove dače naj bi svoje dače imeli tudi Dmitrij Medvedev, nekdanji predsednik Rusije in Aleksander Bortnikov, šef ruske varnostne službe.

Najpomembnejša pri vsem je varnost, ki jo je Putin po začetku vojne v Ukrajini še poostril. Posestvo varuje tudi šest psov čuvajev, civilisti na območje ne morejo, osebje pa mora svoje mobilne telefone odložiti pri vhodu. Posestvo varujejo močno oboroženi varnostniki, oboroženi so tudi potapljači. »Samo poglejte, kdo dela v teh dačah. Še na položaju operaterja, ki pere perilo je moral biti varnostnik,« je doda.