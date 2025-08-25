Nekdanji šef Cie pred kamerami: »Putin bo ustavil vojno samo, če ...«

Nekdanji direktor Cie in upokojeni ameriški general David Petraeus je 24. avgusta v ekskluzivnem intervjuju za ABC News izrazil močan dvom v možnost srečanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in ruskega voditelja Vladimirja Putina ter v iskrenost Putinove pripravljenosti na pogajanja. »Trenutno ni veliko stvari, ki bi kazale, da je to verjetno,« je odgovoril na vprašanje, ali bi lahko do srečanja sploh prišlo.

Po njegovih besedah je jasno, da Putin nima nobenega namena ustaviti vojne – razen v enem primeru: »Če bi dobil dodatno ozemlje. To pa je cilj, za katerega bi se njegove čete morale boriti še leta.« Poudaril je, da se Putinovi osnovni pogoji – proruska vlada v Kijevu in demilitarizacija Ukrajine – niso spremenili.

»Moramo narediti več«

»Glavna ovira za mir je trenutno predsednik Putin,« je dejal Petraeus. Po njegovem prepričanju morajo ZDA in njihovi zavezniki spremeniti razmerje moči na bojišču z bistveno večjo pomočjo Ukrajini. »Moramo narediti več kot doslej: ukiniti omejitve, zaseči 300 milijard dolarjev ruskih zamrznjenih rezerv v Evropi in jih dati Ukrajini. Uvesti dodatne sankcije, tudi proti Gazprom banki, in še bolj omejiti izvoz ruske nafte,« je poudaril.

Trump je dejal, da bi se lahko vrh Zelenski–Putin zgodil v dveh tednih, a kaže, da je možnost takšnega srečanja zelo majhna. FOTO: Mandel Ngan Afp

Njegove izjave so prišle po dveh tednih intenzivne diplomacije. Donald Trump in Vladimir Putin sta se 15. avgusta srečala v Anchorageu na Aljaski, medtem ko je bil Zelenski s skupino evropskih voditeljev tri dni pozneje v Washingtonu, kjer je od Trumpa zahteval konkretna varnostna jamstva v primeru prihodnjega mirovnega dogovora.

Trump je nato dejal, da bi se lahko vrh Zelenski–Putin zgodil v dveh tednih, a zadnje izjave iz Moskve kažejo, da je možnost takšnega srečanja še vedno zelo majhna.