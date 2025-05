Nekdanji šef Cie brez slepomišenja: »Če Putin zmaga v Ukrajini, vem, katero državo bo naslednjo napadel«

Ruski predsednik Vladimir Putin bo napadel državo članico Nata, če mu bo uspelo v Ukrajini, je posvaril David Petraeus, nekdanji ameriški general in bivši vodja Cie. Meni, da bi lahko bila najbolj ogrožena Litva, je navedel MSN.

David Petraeus. FOTO: Kevin Lamarque Reuters Pictures

Po njegovih besedah ​​bi lahko Rusija izvedla napad na to baltsko državo, da bi preizkusila odločenost Zahoda ali kot uvod v širšo ofenzivo.

Kritičen do Trumpa in Bidna

Petraeus, ki je Cio vodil po sijajni vojaški karieri, je kritiziral tudi sedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi njegovega večkratnega popuščanja Putinu. Kritiziral pa je tudi nekdanjega predsednika Joeja Bidna, ker ni uspel ustrezno oborožiti ukrajinskih sil.

Turčija pripravljena gostiti srečanje med Zelenskim, Putinom in Trumpom Turški zunanji minister Hakan Fidan je danes med obiskom v Kijevu predlagal, da bi Turčija v prihodnosti lahko gostila tristransko srečanje predsednikov Ukrajine, Rusije in ZDA. Srečanje Volodmirja Zelenskega, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa bi po njegovih besedah lahko nadgradilo mirovna pogajanja, ki naj bi v ponedeljek potekala v Istanbulu. Pobudo za ponedeljkov drugi krog pogajanj v Istanbulu je dala Rusija, v Kijevu pa udeležbe za zdaj niso potrdili.

»Videli smo že tri situacije, v katerih je ameriški predsednik grozil, da bomo morali čez dva tedna ubrati drugo pot. Bomo videli, kaj se bo tokrat dejansko zgodilo. ZDA so predolgo oklevale s posameznimi odločitvami, kot je tista o tankih M1 Abrams. Slepec v temni noči bi videl, da Ukrajinci potrebujejo bojna letala F-16,« je ocenil Petraeus.

Enako se je po njegovih besedah ​​zgodilo z več raketnimi sistemi, izboljšanim konvencionalnim strelivom in odpravo omejitev njihove uporabe.

Vladimir Putin. FOTO: Alexander Kazakov Afp

»Za Ukrajince bi morali do zdaj narediti že toliko, da lahko spremenijo razmerje moči na bojišču in pokažejo Moskvi, da ne more narediti dodatnih ozemeljskih pridobitev brez nesprejemljivo visoke cene, glede na to, da je tudi tisto, kar je nesprejemljivo za druge, še vedno sprejemljivo za Rusijo,« meni Petraeus.

Dodaja, da je cilj Rusije strmoglaviti predsednika Volodimirja Zelenskega, postaviti marionetnega voditelja in prevzeti nadzor nad celotno Ukrajino.

»Ko bodo to dosegli, se bodo osredotočili na eno od baltskih držav. Litva je bila v Putinovih govorih pogosto omenjena in to bi morali jemati resneje,« še opozarja Petraeus.