Nekdanji ruski zunanji minister ne ovinkari: »To je edini način, da se Putina ustavi«

Andrej Kozirjev je bil med letoma 1990 in 1996 minister za zunanje zadeve Rusije pod predsednikom Borisom Jelcinom, zdaj pa živi v ZDA. V intervjuju za DW je obsodil rusko agresivno vojno in Zahodu očital pomanjkanje volje.

To je edini način, da se Putina ustavi

Tako je komentiral zadnja pogajanja med Rusijo in Ukrajino v Turčiji. Dejal je, da je to »popolna izguba časa« in da ni razloga, da bi bila pogajanja, kdorkoli je v njih sodeloval, uspešna.

»Edini način, da ustavimo Vladimirja Putina in ga dejansko prisilimo k normalnim pogajanjem in razmislimo o koncu intervencije, je oborožiti Ukrajino do zob. Samo ukrajinska vojska, ukrajinsko gospodarstvo in moč celotne države so lahko ovira za nadaljnjo agresijo v Evropi in nadaljevanje te vojne,« je poudaril.

Nekdanji ruski zunanji minister je komentiral tudi Trumpov vpliv na mirovna pogajanja. »Ni znakov, da bi bil Trump res pripravljen sprejeti konkretne ukrepe, vsaj uvedbo gospodarskih sankcij. Čeprav ne bi veliko koristile. A tudi tega ne počne, kaj šele, da bi dobavil moderno orožje Ukrajini, povečal vojaško pomoč itd. Zaenkrat niti Trump niti kdorkoli drug na Zahodu ni pripravljen narediti tega, kar za Rusijo počnejo 'vzhodni zavezniki' Rusije. Severna Koreja in Iran dobavljata orožje in rakete,« je prepričan Kozirjev.

Edina stvar, ki Trumpu preprečuje, da bi se popolnoma umaknil in se začel pretvarjati, da Ukrajina ne obstaja, je javno mnenje v ZDA, ki je po besedah ​​Kozirjeva še vedno v veliki večini na strani Ukrajine.