Nekdanji ruski obveščevalec: »Če bi to vedel povprečni Evropejec, bi mu varnost postala absolutna prioriteta«

Nekdanji prvi mož ruske obveščevalne službe, ki je sodeloval z več vladami in bil v preteklosti celo ruski kulturni minister, je spregovoril za italijanski časnik Corriere Della Serra, njegove besede pa so mnogim Evropejcem pognale strah v kosti.

Evgenij Savostjanov je namreč na vprašanje, ali se Evropejci upravičeno bojijo Rusije, dejal: »Če bi povprečen Evropejec vedel, kaj ruski propagandisti in politiki na najvišjih ravneh govorijo o Evropi, bi se njegovi strahovi močno povečali in obramba Evrope bi zanj postala absolutna prioriteta. Nadaljnje ščitenje državljanov pred realnostjo, ki se jim bliža, kot to počnejo nekateri mediji in vlade, je velika napaka.«

Savostjanov, ki v Rusiji velja za enega najbolj gorečih kritikov aktualne politike, je ob tem še dejal, da ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin nikoli nista bila v tako dobrih odnosih, kot želita prepričati svet. Vse skupaj naj bi bila le Trumpova taktika – laskati nekomu in kazati pripravljenost na sodelovanje tako dolgo, dokler ne dobi nekaj v zameno.

»Ko ta taktika ne deluje več, jo Trump neha uporabljati in to se ravno zdaj dogaja,« je dejal nekdanji obveščevalec, ki še pravi, da so voditelji vzhodnih dežel, poleg Putina tudi Ši Džinping, Kim Džong Un in Ali Hamenej, »obsedeni« z idejo »rušenja vpliva Zahoda« in da z njimi ni mogoče skleniti nobenega dogovora ali kompromisa.

Savojstjanov je ob tem še dejal, da Dmitrij Medvedjev in drugi Putinovi tesni sodelavci nimajo prav nikakršnega vpliva na ruskega predsednika in njegove odločitve. »Putin ga sili, da javno izreka najbolj neumne provokacije, a zgolj zato, da bi z njimi prestrašil ZDA in Evropo. Sam nima besede o ničemer,« besede Savojstjanova povzema hrvaški Jutarnji list.