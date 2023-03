Nekdanji kaznjenci iz skupine Wagner se vračajo z bojišč

Medtem ko se je kitajski predsednik Ši Džinping z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom med obiskom v Moskvi pogovarjal o krepitvi dvostranskih odnosov med državama pa tudi o konfliktu v Ukrajini, je britansko obrambno ministrstvo predstavilo ugotovitve vojaške obveščevalne službe, ki govori o pomilostitvi ruskih kaznjencev, ki so v zameno za obljubo o svobodi vstopili v rusko paravojaško najemniško skupino Wagner in se šli borit v Ukrajino.

Grobovi Wagnerjevih najemnikov v ruski Baninskaji FOTO: Stringer/Reuters

Ministrstvo namreč opozarja, da se bo ruska družba znašla pred novim izzivom, saj se bo v prihodnjih tednih v domovino vrnilo na tisoče nekdanjih zapornikov, ki so jih rekrutirali za boj v Ukrajini.

Kakor pravijo britanski obveščevalci, je skupina Wagner pod vodstvom ruskega oligarha Jevgenija Prigožina, ki je (bil) blizu Vladimirju Putinu, na veliko novačila borce iz ruskih zaporov, pri čemer je tovrstno naborništvo doseglo vrhunec lani jeseni. In ker so jim v Moskvi obljubili pomilostitev po šestih mesecih služenja v Wagnerju, to pomeni, da se bodo začeli zdaj zdaj vračati v Rusijo.

Čeprav je približno polovica nekdanjih kaznjencev padla ali bila ranjena v bojih v Ukrajini, dokazi iz Rusije govorijo o tem, da bo najemniška skupina izpolnila svojo obljubo in osvobodila preživele. Wagnerjevi veterani že dobivajo potrdila o izpustitvi, ki naj bi bila odobrena z dekretom predsednika Putina, po pisanju ameriškega spletnega portala HuffPost navajajo britanski vojaški obveščevalci. Dodajajo pa, da skupina Wagner po sporu s Putinom glede oboroževanja najemnikov verjetno ne bo več smela novačiti borcev v ruskih zaporih.

Wagnerjevi veterani že dobivajo potrdila o izpustitvi, ki naj bi bila odobrena z dekretom predsednika Putina.

Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da bo nenaden prihod nekdanjih zapornikov, obsojenih zaradi nasilnih zločinov in dodatno travmatiziranih zaradi nedavnih spopadov v Ukrajini, zelo verjetno predstavljal velik izziv za rusko družbo, razdvojeno zaradi vojne v Ukrajini. Prebivalci Rusije so že zdaj pod velikim pritiskom zaradi gospodarskih sankcij Zahoda proti Rusiji pa tudi delne mobilizacije rezervistov, ki je jeseni lani sprožila proteste in številne poskuse pobega iz države.