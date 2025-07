Nekdanji izraelski premier: »Humanitarno mesto« v Gazi je v resnici koncentracijsko taborišče

Nekdanji izraelski premier Ehud Olmert je ostro kritiziral načrte izraelske vlade za tako imenovano »humanitarno mesto« v Gazi, ki naj bi nastalo na ruševinah mesta Rafa in v prihodnosti zadrževalo celotno prebivalstvo Gaze. Po besedah Olmerta bi takšna rešitev pomenila »koncentracijsko taborišče«, celo etnično čiščenje, poroča CNN.

Izraelski obrambni minister Israel Katz je pretekli teden napovedal, da je vojski naročil pripravo načrtov za območje, kjer bi bili Palestinci po vstopu trajno zadržani – izhoda iz t. i. »humanitarnega mesta« ne bi bilo. Poleg tega je Katz napovedal tudi načrt za izselitev Palestincev iz Gaze.

»Žal mi je, a to je koncentracijsko taborišče. Če bodo Palestince preselili v tako imenovano humanitarno mesto, je to etnično čiščenje,« je Olmert povedal za The Guardian. V svojih izjavah je šel dlje kot kdaj koli prej – primerjave z nacističnimi koncentracijskimi taborišči so v Izraelu namreč močno kontroverzna tema.

Ostre obsodbe iz izraelske vlade

Na Olmertove izjave se je odzval urad izraelskega premierja, ki je Olmerta označil za »obsojenega kriminalca, ki sramoti Izrael na CNN-u«. V izjavi so dodali: »Mi evakuiramo civiliste. Hamas jih blokira. To naj bi bil vojni zločin?«

Olmert je bil leta 2017 izpuščen iz zapora po prestani 16-mesečni kazni zaradi korupcije. Že v preteklosti je večkrat kritiziral vojaške operacije Izraela v Gazi in politiko vlade Benjamina Netanjahuja, ki jo označuje kot nedopustno z moralno-pravnih vidikov. V pogovoru za CNN je maja dejal: »Če to ni vojni zločin, kaj potem je?«

Slika z meje med Izraelom in Gazo, 17. julija 2025. FOTO: Jack Guez Afp

Načrti o »humanitarnem mestu« so bili nedavno predstavljeni tudi na sestanku z Netanjahujem. A potem ko so izraelski mediji poročali, da bi gradnja območja trajala več mesecev in stala milijarde dolarjev, naj bi Netanjahu zahteval, da naj bo projekt cenejši in zgrajen hitreje.

Opozicija: to je ekstremistična fantazija

Yair Lapid, vodja izraelske opozicije, je načrte ostro obsodil kot poizkus Netanjahuja, da bi zadovoljil radikalne desničarske koalicijske partnerje. Na družbenih omrežjih je pozval h končanju vojne in vrnitvi talcev.

Izraelski pravnik, ki deluje na področju človekovih pravic, Michael Sfard je za CNN dejal, da Katzov načrt pomeni prisilni premik prebivalstva, ki se pripravlja na deportacijo – oboje je po mednarodnem pravu vojni zločin, v večjem obsegu pa celo zločin proti človeštvu.

Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo od začetka vojne v Gazi ubitih že več kot 58.000 ljudi.

Olmert opozarja, da načrti izraelske vlade niso usmerjeni v zaščito civilistov, ampak v njihovo odstranitev: »Gradijo taborišče, kjer bodo ‘počistili’ več kot polovico Gaze. Cilj ni reševanje, temveč izgon, odriv in izbris.«