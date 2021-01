Nekdanji direktor Cie in skrivnosti NLP

John Brennan zagovarja življenje. FOTO: Cia/wikipedia

Predmeti so leteli izjemno hitro.

Piloti ameriške mornarice so posneli nenavadne pojave, za katere so mnogi prepričani, da so neznani leteči predmeti.

Skrivnostni pojavi na nebu morda ne izvirajo z našega planeta.

, nekdanji direktor ameriške obveščevalne agencije Cia, se je v radijski oddaji razgovoril o neznanih letečih predmetih. Povedal je, da dopušča možnost, da skrivnostni pojavi na nebu ne izvirajo z našega planeta.Brenann je bil direktor Cie med marcem 2013 in januarjem 2017, torej v času predsedovanja. Svojo pot v agenciji je začel v direktoratu za obveščevalno dejavnost. Nato se je ukvarjal z analizo pri obveščevalnem centru za boj proti terorizmu ter se postopoma vzpenjal po lestvici, dokler ni pred upokojitvijo postal začasni direktor agencije. Že leta 2008 je Obama želel, da bi Brenann postal direktor Cie, a se je ta raje štiri leta ukvarjal z domovinsko varnostjo in bojem proti terorizmu, dokler ga ni pet let pozneje Obama nominiral za direktorja. Na položaju je nasledilPotem ko so ga v omenjeni radijski oddaji vprašali, kako bi komentiral videoposnetke domnevnih neznanih letečih predmetov, ki so jih posneli mornariški piloti, je dejal, da so bili res izjemni. Opozoril pa je, da bi bilo treba najprej zagotoviti kar se da veliko možnih informacij, tudi tehničnih podrobnosti posnetkov. Meni tudi, da je zelo pomembno, da raziščejo vremenske razmere, ki lahko povzročijo tovrstne pojave.O posnetkih so poročali New York Times in številni drugi pomembni svetovni mediji. Pri tem je imel vlogo tudi, nekdanji vodja posebnega tajnega projekta pod okriljem ameriškega obrambnega ministrstva. Leta 2017, ko se je program končal, je Elizondo odstopil in postal glavni raziskovalec nenavadnih pojavov v zraku, pri čemer je prepričan, da obstajajo vidni in prepričljivi dokazi, da v vesolju nismo sami.Brenann ni tako prepričan, a meni, da bi bilo predrzno in domišljavo trditi, da v vesolju ni drugih oblik življenja. O tem, kakšno je to življenje, pa seveda obstaja kopica različnih pogledov in mnenj. Hkrati pravi, da bo kljub vsemu prizadevanju, da bi jih pojasnili, nekaj tovrstnih pojavov ostalo nerazložljivih, saj so lahko posledica pojavov, ki jih še ne razumemo, lahko pa tudi predstavljajo neko drugo obliko življenja.Njegov odprti pogled se ujema z nedavnimi podatki o tem, da obstaja veliko ljudi iz obveščevalnih in političnih krogov, ki so bili z obstojem neznanih letečih predmetov seznanjeni ter so o tem tudi dali svojo oceno. Ker se na nebu še vedno pojavljajo skrivnostni predmeti oz. pojavi, ki jih ne znamo pojasniti, bo v prihodnje bistveno pridobiti še več podatkov o njih in njihovem izvoru, da bi lahko razrešili skrivnost.