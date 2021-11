Nekateri ostajajo negativni, čeprav so obkroženi z okuženimi. Zakaj?

Verjetno že poznate primere, ko je nekdo v gospodinjstvu vseskozi negativen na testu na novi koronavirus, medtem ko so preostali člani družine pozitivni. Znanstveniki menijo, da so našli odgovor na to enigmo. Pravijo, da so med nami ljudje, ki se okužijo z virusom, a ga celice T imunskega sistema uničijo v najzgodnejši fazi okužbe.

V Londonu so v času prvega vala med zdravstvenimi delavci izvajali študijo, v kateri so ugotovili, da ima 15 odstotkov imunost proti covidu 19, piše The Guardian. »Obstaja mnogo zgodb o tem, da so bili ljudje izpostavljeni virusu, vendar se niso okužili. Česar nismo vedeli, je, ali so se te osebe res uspele izogniti okužbi, ali pa ji je telo naravno »očistilo« virus še preden bi ga lahko odkrili s testiranjem,« je pojasnil imunolog Leo Swadling z University College London.

Študija je spremljala zdravstvene delavce in njihove simptome ter njihov imunski odgovor med prvim valom epidemije. Kljub tveganim stikom 58 sodelujočih v raziskavi niti v enem trenutku ni bilo pozitivnih na novi koronavirus. Analiza njihovih vzorcev je pokazala, da imajo večje število celic T, ki so se odzvale na covid, v primerjavi s tistimi ljudi, ki niso bili nikoli v stiku z okužbo. Prav tako so imeli povečano vrednost še enega kazalnika virusne infekcije v krvi.

Celice T so nekakšne imunske celice, katerih glavni namen je prepoznavanje in ubijanje invazivnih patogenov ali okuženih celic. Ker se lahko v krvi zadržujejo leta po okužbi, prispevajo tudi k dolgoročnemu spominu imunskega sistema in mu omogočajo hitrejši in učinkovitejši odziv, ko je izpostavljen starem sovražnik. To kaže, da so nekateri že imeli odpornost oziroma spominske celice T zaradi prejšnjih okužb z drugimi sezonskimi koronavirusi, ki povzročajo navadne prehlade, kar jih je zaščitilo tudi pred covidom 19.