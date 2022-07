Nekateri načrtujejo praznovanje, drugi proteste (FOTO)

Konec meseca bo 70 let dopolnil kontroverzni tajski kralj Maha Vadžiralongkorn, znan tudi kot kralj Rama X. Bil je rojen v kraljevo družino in je vse življenje obkrožen z dragocenostmi, po smrti njegovega očeta je vse postalo njegovo, bogastvo pa je v zadnjih letih še povečal in z 28 milijardami premoženja velja za enega najbogatejših zemljanov.

Rad razkazuje svoje bogastvo. FOTO: Reuters

Že nekaj let večino časa preživi v luksuznem hotelu na Bavarskem, tja se je zatekel tudi med epidemijo, s čimer je razjezil rojake, ki so želeli, da jih kralj vodi, jih spodbuja ter jim pomaga. Na Tajskem sicer velja posebni zakon, ki ljudem prepoveduje obrekovanje in kritiziranje kralja ter njegove družine, kazen za kršitelje pa je dolgoletni zapor. Tudi zato se Vadžiralongkorn ni pretirano obremenjeval s tem, kaj si rojaki mislijo o njegovem pobegu, saj je vedel, da si bo le redko kdo upal kaj povedati tudi na glas.

Ob posebnih priložnostih ga naokoli prenašajo na zlatem prestolu. FOTO: Reuters

Da ni zadovoljen z malim, dokazuje tudi njegovo zasebno življenje, ki si ga deli ne samo z ženo, ki je že njegova četrta, temveč še z 20 ljubicami.

A zmotil se je. Tajci so bili zaradi gospodarske krize, ki jih je doletela po prepovedi potovanj in posledičnem upadu turizma, tako obupani, da so po državi izbruhnili protesti. Kralj se je zato nekajkrat vrnil v domovino, a ljudi s tem ni bistveno pomiril. Prav posebej priljubljen ni bil nikoli. Tudi zato, ker je odkrito živel na veliki nogi, večina prebivalcev pa je medtem komaj shajala. Niti njegov smisel za modo pri Tajcih ni prav priljubljen; ko je bil še princ, se je naokoli rad sprehajal v kratkih majicah, ki so razkrivale njegov trebuh, običajno poln začasnih tatujev, zdaj rad izkoristi vsako priložnost, da si nadene z zlatom ozaljšana oblačila in neprecenljive krone ter drugo okrasje iz zlata in dragih kamnov.

Tajcem je prekipelo, ko je pobegnil v Nemčijo, namesto da bi jim v težkih časih pomagal in jih bodril. FOTO: Jorge Silva, Reuters

Da ni zadovoljen z malim, dokazuje tudi njegovo zasebno življenje, ki si ga deli z samo okrog 30 let mlajšo ženo, ki je že njegova četrta, temveč še z 20 ljubicami. Da bo praznovanje okroglega jubileja tajskega kralja velik dogodek, ni dvoma. Njegovi zaposleni menda že pripravljajo vse potrebno za parade, slovesnosti, gala večerje in plese, pripravljajo pa se tudi protestniki, ki menda napovedujejo, da naj bi se znova v velikem številu odpravili na ulice Bangkoka in zahtevali reformo monarhije.