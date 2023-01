Ne vedo, kdo bo nasledil kralja

Potem ko so tajsko princeso Badžrakitijabo v kritičnem stanju sprejeli v bolnišnico, njeno stanje se menda ne izboljšuje, Tajska drsi v resno politično krizo. Tako je prepričan politični analitik Khemthong Tonsakulrungruang. Čeprav uradno ni bila prestolonaslednica, je veljalo prepričanje, da bo Badžrakitijaba, najstarejša od sedmih otrok kralja Mahe Vadžiralongkorna, nekega dne nasledila očeta.

Princesa Badžrakitijaba je med ljudmi izjemno priljubljena. FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

In ker obstaja možnost, da si 44-letnica ne bo opomogla, se je kraljevina zdaj znašla v hudi krizi. »Badžrakitijaba je primerne starosti, tudi če bi se kralju kaj zgodilo jutri, bi ga lahko nasledila, študirala je pravo, je izjemno razgledana, inteligentna in Tajci jo imajo zelo radi. Vsi smo nekako upali, da bo nekega dne postala kraljica, možnosti za to pa so iz dneva v dan manjše,« je dejal analitik.

Maha Vadžiralongkorn bo moral določiti naslednika.

Drugi v vrsti za tajski prestol pa je kraljev 17-letni sin, ki se mu je rodil v zakonu s tretjo ženo, a ima najstnik težave v razvoju in je zato neprimeren za vladarja. Maha Vadžiralongkorn ima še pet otrok, vse z drugo ženo, a se je ob ločitvi leta 1996 vsem odrekel. Zato nihče od njih nima plemiškega naziva, vsi živijo kot navadni državljani in očeta ne morejo naslediti na prestolu. Kot pravi Tonsakulrungruang, bo moral kralj temeljito razmisliti o prihodnosti Tajske ter določiti naslednika, trenutno stanje pa lahko po njegovem mnenju negativno vpliva celo letošnje državnozborske volitve.