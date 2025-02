Ne samo po 'fasungo', Hrvati hodijo k nam tudi v lekarne po te izdelke

Na Hrvaškem primanjkuje fiziološke raztopine. Zaradi tega se nekateri Hrvati odločajo za nakup fiziološke raztopine v Sloveniji, medtem pa drugi poskušajo sami narediti raztopino doma, česar farmacevti ne priporočajo, šiše hrvaški medij 24sata.hr.

Na policah lekarn po vsej Hrvaški vlada še ne videno pomanjkanje fiziološke raztopine, kar skrbi številne paciente. Nekateri pa so situacijo izkoristili v svojo korist, saj se fiziološka raztopina na oglasnikih prodaja tudi za 20 evrov na liter – kar je 700 odstotkov dražje kot v lekarnah.

»Iskreno povedano, mislim, da je to zelo nemoralna praksa. Na žalost nimamo niti ene stekleničke, niti enega pakiranja. Sploh ni prišlo do dobave, in to je to, morali se bomo prilagoditi situaciji. Kot alternativo ponujamo različne ampule in raztopine, ki jih imamo v obilju,« je za RTL Danas povedal magister farmacije Mario Vrebčević.

Pomanjkanje traja že več tednov

Pomanjkanje fiziološke raztopine traja že več tednov, nezakonita prodaja na spletu pa je zaskrbela tudi Hrvaško lekarniško zbornico.

»Na to gledamo kot na nezakonito prodajo izdelka, ki je na Hrvaškem registriran kot zdravilo. Cene se prilagajajo povpraševanju, vendar je to vprašanje za Državni inšpektorat in druge pristojne institucije. Pacienti ne bi smeli kupovati teh izdelkov prek neuradnih kanalov, saj ne morejo vedeti, ali je zdravilo varno za uporabo in ali je bilo morda že uporabljeno,« opozarja predsednica Hrvaške lekarniške zbornice Ana Soldo.

Zaradi pomanjkanja so se nekateri državljani odločili fiziološko raztopino iskati v Sloveniji, medtem ko so drugi poskusili pripraviti svojo doma, kar farmacevti strogo odsvetujejo.

Iz Hrvaške Agencije za zdravila pojasnjujejo, da je pomanjkanje prijavljeno pri enem od proizvajalcev fiziološke raztopine za infuzije, medtem ko so druge vrste še vedno na voljo. Vendar pa iz Združenja lekarnarjev pri HUP-u sporočajo, da je trenutno povpraševanje večje od razpoložljivih količin, pri čemer imajo bolnišnice prednost pri oskrbi.