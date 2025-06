»Ne približujte se, takoj nas pokličite!« Iščejo nevarnega plenilca, helikopter že v zraku (VIDEO)

Oblasti v južni nemški deželi Saška-Anhalt iščejo veliko mačko. Plenilca so opazili v petek zvečer v bližini pristanišča Geiseltalsee v Braunsbedri v okrožju Saalekreis, je razkril Zvezni urad za civilno zaščito in obvladovanje nesreč. »Policija intenzivno spremlja območje,« pravijo in dodajajo, da so na kraj poslali tudi helikopter.

Posnetek sumljivega plenilca

Javnost je bila obveščena na nevarnost prek aplikacije: »Živali se pod nobenim pogojem ne približujte. Izogibajte se travnikom in gozdovom. Vsak, ki vidi žival, naj o tem nemudoma obvesti nadzorni center gasilske in reševalne službe na številko 112.« Tiskovni predstavnik je povedal, da jih je v ponedeljek občan obvestil, da se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek sumljivega plenilca, ki naj bi se gibal v bližini Geiseltalseeja v Braunsbedri, kjer je poplavljen rudnik lignita in eno največjih umetnih jezer v Nemčiji, tako navaja Suddeutsche Zeitung.

Pred leti se je podoben incident zgodil v Kleinmachnowu, jugozahodno od Berlina. Policija, lovci in veterinarji so s pomočjo helikopterjev in dronov približno 30 ur lovili levinjo, na koncu pa se je izkazalo, da gre za divjega prašiča.

Policistka v Saalekreisu Sabine Faulstich, je dejala, da poročilo ni lažno.

»Zanesljiv vir je poročal, da so v petek v bližini marine opazili veliko mačko. Obstaja tudi posnetek živali,« je povedala za časopis in dodala, da so strokovnjaki potrdili, da gre za veliko mačko. »Vendar pa ostaja nejasno, kaj točno je žival počela. Možno je, da je šlo za pumo,« je dejala.