Ne kopajte se na tej plaži, v morju fekalije

Ob začetku kopalne sezone iz Dalmacije že poročajo o težavah z onesnaženo vodo. Zaradi fekalij v morju je zaprta plaža v Stari Mokošici pri Dubrovniku, kopanje je vsem močno odsvetovano.Potem ko so imeli že pred dobrim tednom dni težave zaradi onesnaženja vode, a so ga po nekaj dneh odpravili, so se na vodi pri naselju ob Dubrovniku znova pojavili umazani madeži. Vzorce vode zdaj znova analizirajo, na delu je tudi inšpekcija. Mestne oblasti še iščejo vzrok za onesnaženje.Kakovost kopalnih voda na Hrvaškem sicer lahko preverite na tej povezavi