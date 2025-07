Ne izpolnjuje pogoja »akutne neozdravljive bolezni«, klavec iz Srebrenice (83) ostaja v zaporu (VIDEO)

Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu je danes zavrnil prošnjo bivšega poveljnika vojske Republike Srbske Ratka Mladića za predčasen izpust zaradi zdravstvenih in humanitarnih razlogov. Kot je pojasnila sodnica Graciela Gatti Santana, njegovo stanje ne izpolnjuje pogoja »akutne neozdravljive bolezni«, ki je potreben za izpustitev.

Ratko Mladić je bil leta 2021 pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida - poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, ter drugih vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.Nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH, med katero je umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih s svojih domov.