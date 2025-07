Ne dotikajte se ga! »Modri zmaj« opažen ob obali priljubljenega otoka

Znana morska biologinja je v vodah pri Majorki opazila redko vrsto morskega polža Glaucus atlanticus. To je prvič po več kot 300 letih, da so to žival opazili na Balearskih otokih. Zaradi svojega nenavadnega videza je poznana tudi pod vzdevkom »modri zmaj«. Čeprav je to morsko bitje videti fascinantno, ga je treba opazovati izključno z varne razdalje.

Stik s t. i. »modrim zmajem« je lahko za ljudi neprijeten, zato se tudi turistom iz Slovenije in drugim obiskovalcem Majorke svetuje previdnost – še posebej, ker je trenutno vrhunec poletne sezone.

Španska znanstvenica Gador Muntaner je povedala, da je redko žival opazila med vožnjo s čolnom v severozahodnem delu Majorke, v bližini gorske verige Serra de Tramuntana. O odkritju je obvestila lokalni časnik »Ultima Hora«. Kot poroča časnik, po letu 1705 ni bilo nobene uradne potrditve prisotnosti te vrste na Balearskih otokih.

»Gre za zelo, zelo redko bitje,« je povedala Muntaner.

Čeprav ga ne opazimo pogosto, je »modri zmaj« v zadnjih letih občasno opažen ob evropskih in španskih obalah. Na primer, leta 2023 so ga kopalci videli v letovišču Torrevieja na obali Costa Blanca, zabeleženi pa so bili tudi primeri pred dvema letoma. Lani pa je povzročil preplah tudi na plažah Teksasa.

Gre za oceanskega morskega polža, ki običajno zraste od 3 do 5 centimetrov. Po besedah španske znanstvenice je bil primerek, ki ga je opazila, nenavadno velik in imel izjemno privlačen videz – telo svetlo modre barve z vzorci in izrastki ob straneh, ki spominjajo na bleščeča krila.

Njihove žive barve jim pomagajo pri kamuflaži

»Modri zmaji« navadno plavajo v skupinah tik pod morsko gladino. Njihove žive barve jim pomagajo pri kamuflaži: temno modra hrbtna stran se zlije z morjem, če jih gledamo od zgoraj, medtem ko je svetlo siva trebušna stran komaj opazna z dna, ker se zlije z nebom.

Včasih lahko zahodni vetrovi te polže prinesejo z Atlantika proti obali – to potrjuje tako odkritje Muntanerjeve kot tudi morskega strokovnjaka Philippa Kanstingerja.

Zakaj je »modri zmaj« nevaren?

Kot pojasnjuje Kanstinger, »modri zmaj« živi na odprtem morju, kjer pogosto pride v stik z meduzami in koralami. Ti morski polži zadržijo toksine iz hrane, ki jo zaužijejo. »Zato so strupeni in se jih nikakor ne smemo dotikati,« opozarja Kanstinger.

»Modri zmaji« nimajo trdega oklepa, zato se njihov strup zlahka prenese ob stiku. Dotik lahko povzroči rdeče, boleče izpuščaje na koži, v najhujših primerih pa tudi alergijski šok. Do zdaj sicer ni bilo zabeleženih hujših reakcij pri ljudeh po stiku z »modrim zmajem«, zato ni razloga za paniko – vendar je potrebna previdnost.

Turisti naj ne prevzemajo nikakršnega tveganja, če slučajno naletijo na enega od teh morskih polžev na plaži. Pustite žival pri miru, ne dotikajte se je, in če je mogoče, obvestite lokalne reševalce, poroča Mondo.