Ne boste verjeli, v katerem evropskem mestu so se popotnice počutile najmanj varno

Solo potovanja so vedno bolj priljubljena, tako se namreč ni treba nikomur prilagajati, več je možnosti, da bomo spoznali domačine, njihovo kulturo in kulinariko in podobno, a žal niso vsa mesta enako varna, še posebej ne za ženske, ki potujejo same.

Ena izmed takšnih destinacij je Belgija, natančneje Bruselj. Kljub temu da je Belgija znana kot prijazna destinacija za tiste, ki potujejo sami, pa so nekatere popotnice dejale, da se še posebej v Bruslju ne počutijo prav varno. Na platformi Reddit je popotnica, ki je obiskala okoli 30 držav, zapisala, da se je v Bruslju počutila zelo neprijetno.

Zvečer pogosto sama

Opisala je temne in ozke ulice, kjer so se zbirali moški, ki so jo želeli ogovoriti, za njo vpili in dajali neprimerne komentarje. Po 20. uri je bila pogosto edina ženska na ulici, kar je še povečalo njen občutek nelagodja.

Podobne izkušnje so delile tudi druge ženske. Ena od njih je povedala, da so jo poskušali oropati že v prvih petih minutah po prihodu, deležna pa je bila tudi številnih žaljivk, ki so jih izrekli popolni neznanci. Zaradi vsega tega je večino časa, ki ga je imela v Bruslju, preživela v hotelu.

Druga destinacija, ki se je mnogim ženskam zdela nevarna, je Palermo na Siciliji. Ena izmed popotnic je povedala, da je nevede rezervirala prenočišče v nevarni soseski in medtem, ko je bila situacija podnevi znosna, je ponoči vse skupaj postalo precej grozljivo in komaj je zmogla peš nazaj do hotela, zaradi česar se ji je zamerilo celotno popotovanje po tej sicer čudoviti deželi.