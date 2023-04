Ne boste verjeli, koliko stopinj je trenutno v Španiji: padajo rekordi, takih ekstremov še ni bilo

Španija je v četrtek izmerila najvišje aprilske temperature v zgodovini. Zrak se je namreč po podatkih tamkajšnje meteorološke ogrel na kar 38,8 °C. Rekordna temperatura je bila dosežena na letališču Cordoba v južni Španiji malo po 15. uri po lokalnem času. Močan vročinski val s temperaturami, ki so 10 do 15°C višje od pričakovanih, poganja masa zelo vročega zraka iz Afrike, skupaj s počasnim vremenskim sistemom, poroča BBC.

Strokovnjaki so nad aprilsko vročino v južni Španiji presenečeni. »Ta vročinski dogodek v Španiji je popolnoma ekstremen, brez primere, s temperaturami, kakršnih v aprilu še nismo videli,« meni klimatolog Maximiliano Herrera.

Šole so že prilagodile svoje urnike, da bi se izognile najhujši vročini. Vlaki po madridski podzemni železnici vozijo pogosteje kot običajno, da bi preprečili dolgotrajno čakanje na peronu, javni bazeni pa naj bi se odprli mesec prej kot običajno.

Španija ni osamljeni primer

Temperature so še posebno visoke tudi v severnem Maroku in severni Alžiriji in so nadpovprečne za celotno regijo. Osem držav srednje in vzhodne Evrope je že prvi dan tega leta postavilo nove rekordne vrednosti za najtoplejše januarsko vreme. Tudi azijske države so bile v zadnjih tednih priča ekstremni vročini. Na severozahodu Tajske je temperatura 15. aprila dosegla 45,4 °C, v Laosu pa 42,7 °C. V glavnem mestu Bangladeša Daki se je živo srebro povzpelo nad 40 °C, kar naj bi bil najtoplejši dan v zadnjih 58 letih.

Drug dejavnik, ki bo verjetno vplival na vreme po svetu v prihodnjih mesecih, je verjeten začetek dogodka El Niño. To bo povzročilo povečan nastanek vročine v Tihem oceanu ob obali Peruja. Če se bo to zgodilo, se bo leto 2024 morda izkazalo za najtoplejše leto na svetu v zgodovini z več nevihtami, požari in poplavami.