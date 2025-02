Ne boste verjeli, kako hitro vozi večina na nemških avtocestah, kjer omejitev hitrosti ni

Ko obtičimo na slovenskih avtocestah ali se po njih premikamo po polžje, kar niti ni tako zelo redko, si mnogi zaželijo, da bi zamujeni čas prihranili z nekoliko hitrejšo vožnjo. Kot bi si to lahko privoščili denimo v Nemčiji, kjer na avtocestah hitrostnih omejitev ni.

A bili bi presenečeni, če bi vedeli, s kakšno povprečno hitrostjo tam ljudje vozijo. Po podatkih, ki jih je objavil nemški gospodarski inštitut iz Kölna, povprečna hitrost na cestah, kjer dovoljena hitrost ni omejena s predpisi, znaša »le« 113, kilometra na uro. Podatke so pri omenjenem inštitutu pridobili s pomočjo avtomatskih merilnikov hitrosti, ki jih uporablja policija, hitrost pa so merili lani od maja do avgusta.

V tem času so merilniki zabeležili hitrost kar 1,9 milijarde osebnih vozil in izkazalo se je, da jih je velika večina, natančneje 83 odstotkov, vozila z manj kot 130 km/h, deset odstotkov je nekoliko močneje pohodilo plin, a tudi ti so se držali hitrosti med 130 in 140 km/h, le en odstotek voznikov pa je bilo hitrejših od 160 kilometrov na uro.

Ugotovili so še, da so vozniki ob koncih tedna, ko so bile ceste nekoliko bolj prazne, vozili v povprečju le malce hitreje kot ob delovnih dneh, tudi takrat, ko so bili pogoji za vožnjo odlično, ko je bila torej dobra vidljivost in vozišče suho, je večina potovala s hitrostjo med 100 in 130 km/h.