Ne boste verjeli, kaj so si na papeževem pogrebu privoščili nekateri državniki (FOTO)

Če se jezite na mlajše generacije, ki ne morejo brez mobilnika, ves čas brskajo po njem ter fotografirajo in snemajo vse okoli sebe, niso takšni samo oni. Nekaj podobnega si je na včerajšnjem pogrebu papeža Frančiška privoščila tudi skupina visokih državnikov.

Ko so na Trg svetega Petra prinesli krsto s papeževimi posmrtnimi ostanki in je večina voditeljev sklonila glave, da bi Frančišku izkazala spoštovanje, je peščica povabljencev raje izvlekla mobilnike ter začela snemati. Da je šlo za velik protokolarni kiks in predvsem nespoštljivo dejanje, se je strinjala svetovna javnost, nihče od državnikov, ki so si tako zelo želeli ovekovečiti ta velik trenutek, pa se za zdaj še ni opravičil.

Med tistimi, ki so snemali papeževo krsto, sta bila denimo švicarska predsednica Karin Keller-Sutter in podpredsednik ugandskega parlamenta Tomas Tayebwa, ki sta sedela nekaj vrst za ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, zato je bilo seveda jasno, da bo njuno neprimerno vedenje prišlo v javnost, saj so bile kamere in fotografski aparati ves čas uperjeni na tisti del trga.

Tistih, ki se niso mogli upreti in pustiti telefonov v žepu, je bilo na srečo malo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters