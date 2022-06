Ne boste verjeli, kaj si o Slovencih mislih turistični delavec iz Tunizije

Turistična sezona je v polnem teku in najbolj priljubljene destinacije so polne ljudi iz različnih koncev sveta. Srbski novinar je obiskal prestolnico Tunizije, ki je priljubljena tudi med Slovenci. Tamkajšnji lastnik lokala mu je zaupal, kako se razume s turisti in povedal, kako on dojema prebivalce bivše Jugoslavije.

Srbi imajo najlepše ženske, ki jih prepozna po velikih temnih očeh in temni polti. Hrvati so nekoliko svetlejši in imajo pegice, najboljši pa so v igranju rokometa. Slovenci so manjši in malo bolj debeli, je povedal lastnik lokala. Bosanci pa naj bi malo preveč jedli in imajo debele vratove. S svojimi odgovori je nasmejal zbrane in nato povedal še nekaj osnovnih besed v različni jezikih, poroča Blic.