Ne boste verjeli, kaj je počel Trump, ko ga je Biden porazil (FOTO)

Kmalu zatem, ko so ameriški mediji razglasili, da je zmagovalec ameriških volitev, se je aktualni predsednikusedel v avtomobil in se odpeljal na enega od svojih golf igrišč. Državljanov sicer v živo ni nagovoril že nekaj dni.Trumpova strast do golfa je bila v obdobju njegovega vladanja pogosta tema v ameriških medijih, piše Guardian. Preden je postal predsednik je dolgo kritiziral nekdanjega predsednika, da je prepogosto obiskoval golf igrišča, a se na koncu tudi sam v zadnjih štirih letih partijam ni mogel upreti. »Jaz igram hitre partije in nikoli med tednom. Obama je igral mnogo dlje in pogosteje,« se je branil Trump.Trump je takrat govoril, da ko in če postane predsednik »ne bo imel časa za golf«, saj da ta funkcija zahteva celega človeka in predsednikovanje niso počitnice, je dejal. Golfu se je vseeno prepustil vsaj enkrat tedensko.Od januarja dalje, ko naj bi zapustil Belo hišo, bo imel za igro verjetno spet več časa. Trump naj bi bil lastnik več golf igrišč po vsem svetu.